Drama en Chimborazo: "La gente empieza a desesperarse porque no hay cómo regresar"

Las fuertes lluvias registradas la noche del sábado 20 de abril provocaron un deslave en Alausí, provincia de Chimborazo, que ha dejado aislados a pobladores y transeúntes de la zona. Por ello, decenas de ciudadanos no han podido llegar hasta la zona subtropical para ejercer el voto.

El deslave en la parroquia Multitud dejó a 20 familias de dos recintos solamente con la ropa que llevaban puesta, además de daños en carreteras y puentes.

“Los afectados fueron evacuados hasta una casa que existe junto a una cancha, pero el lodo, piedras y palos que bajó arrasó con las viviendas, enseres, una moto y un vehículo”, indicó Marcelo Gómez, jefe del Cuerpo de Bomberos de Pallatanga, que acudió al sitio.

En el lugar se instaló el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal.

Mientras tanto, la carretera Pallatanga-Bucay está cerrada. Varios deslizamientos en la zona de Chaguarpata han dejado incomunicados a decenas de ciudadanos que querían movilizarse para ejercer el voto.

Carlos Tagua tiene a su familia en esa localidad. Su padre y hermanos deben acudir hasta Cumandá a sufragar. “Vinimos en la tarde para ver a la familia, votar y regresar a Riobamba, pero nunca me imaginé que nos quedaríamos atrapados, no podemos avanzar a Bucay, tampoco regresar, hay docenas de vehículos en la vía en la misma situación. Creo que ya no votaremos, ya eso es lo de menos. Queremos que nos saquen de aquí”, dijo el hombre que tiene a sus hijos en Riobamba.

Patricio Pilco trasladaba a 45 pasajeros en una unidad de la cooperativa Ozogoche, que cubre la ruta Riobamba-Cumandá. Pero hasta la tarde de este domingo 21 no pueden llegar a su destino. “Está terrible, no se ve la carretera, no hay internet, la gente empieza a desesperarse porque no hay por dónde avanzar ni cómo regresar. El puente de Chalguayacu se fue”, manifestó.

Y es que para los moradores, este escenario estaba previsto. Pilar Tagua indicó que ya desde hace mucho tiempo esta carretera necesita intervención. “La vía está dañada, en la parte de Pallatanga, aquí hay bastantes ojos de agua, y no le dan mantenimiento, ahora con la lluvia se han desbordado. La vía está llena de escombros, palos y piedras, se ha llevado los postes que traían el internet”, indicó.

En el sitio también está atrapado un patrullero con dos policías. “Nos enviaron a verificar un deslizamiento, pero cuando regresamos nos quedamos atrapados, aquí hay cientos de ciudadanos. No se puede avanzar, ni regresar, además no existe internet, hemos comunicado las novedades a nuestros superiores”, señaló Joel Reyes, policía de Tránsito de Pallatanga.

Mientras que en la zona del primer deslave, los pasajeros intentaron cruzar poniendo un tronco. "Quisieron cruzar los del frente, pero está súper fuerte, una señora se resbaló, y no avanzó a sostenerse, el agua se la llevó”, contó alarmado Luis Pacheco, quien reside en la provincia de Bolívar, pero que todavía no cambió su domicilio de Bucay, y estaba viajando para votar.

Sobre la persona supuestamente arrastrada no había confirmación oficial, sólo el testimonio de las ciudadanos que se hallaban en el sitio, pues todavía no llegan las autoridades.

La Secretaría General de Riesgos indicó que maquinaria se dirigía al punto para habilitar el paso.

Pero no solo ahí existe grave afectación; también se registra la crecida del río Chimbo. Quienes viven sobre sus orillas avisaron que el afluente se está extendiendo hacia la vía. Temen que se tape la carretera. Se reportó que varias volquetas están tratando de colocar material pétreo para que el agua no pasara.

En los recintos de Pallatanga y Cumanda, el proceso electoral se desarrolla con normalidad, informaron desde el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Chimborazo.

