Las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) mantuvieron una reunión de trabajo el viernes 27 de enero con el Honorable Cuerpo Diplomático acreditado en el Ecuador, cuyos miembros participarán de la observación electoral en las Elecciones Seccionales, del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) y Referéndum 2023.

Durante el evento, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, destacó la importancia de la observación ejercida por el Cuerpo Diplomático y las misiones de organismos internacionales para legitimar los procesos democráticos. “Valoramos las recomendaciones de las Misiones de Observación Electoral, pues nos permiten mejorar las prácticas electorales”, dijo. Y agregó: “De esta forma, el CNE ratifica la ejecución de un proceso electoral transparente, inclusivo y altamente técnico”.

Sin embargo, este evento se empañó por la denuncia pública de la consejera Elena Nájera, quien dijo haber sido víctima de violencia política y de género. “A propósito me ubican de espaldas al podio y sin posibilidad alguna de observar la presentación que hacen los funcionarios del CNE al cuerpo diplomático, mientras los otros consejeros están bien ubicados”, publicó en su cuenta de Twitter.

Nájera tiene una mala relación con los consejeros, en especial con Enrique Pita. Ya en sesiones pasadas, Pita reaccionó luego de que la consejera le dijera “sí, caigo mal, retuérzase”. “¡Vote señora, vote! Diga lo que tenga que decir, no me preste atención, que yo no le presto atención”, dijo Pita.