El juez de Pichincha Máximo Ortega había convocado para este martes 21 de diciembre, a las 10:00, la recepción, en la Cámara Gessel, del testimonio anticipado de un organizador de eventos y empresario. El llamado se dio en el caso de posible asociación ilícita en contra de Sebastián Yunda, hijo del exalcalde de Quito Jorge Yunda y otros siete sospechosos más.

El empresario, en su versión sin juramento había denunciado que había recibido amenazas de muerte para que no mencione a Isabel Yunda, madre del hijo del exalcalde, quien le habría efectuado pagos por la participación del integrante del grupo 4AM en un espectáculo. La fiscal del caso recibió un pedido para tomar la versión de la ciudadana pero requirió a los solicitantes justificar la pertinencia de la misma "por cuanto es de conocimiento público que la señora Isabel Beatriz Yunda Pancho, es la madre del procesado".

Según confirmó su defensor Saúl Estrella dijo que su cliente recibió amenazas por un sujeto que no se identificó y que emitirá su propio criterio en el testimonio anticipado. Para María Dolores Vintimilla, defensora de Wang Yin Long, era necesario contar con el expediente no solo para mostrar contradicciones y para poder formular preguntas.

Édgar Molina, defensor de Sebastián Yunda indicó que aún no reciben ninguna notificación sobre el caso de la posible extradición de su defendido quien fue detenido en Buenos Aires a inicios de diciembre porque ese tema manejan las cortes de ambos países. Insistió en la posible persecución política para su cliente por el hecho de ser hijo de la exautoridad removida por 14 concejales el 3 de junio pasado.

En la razón sentada por el secretario del juzgado se certificó que la diligencia no se pudo realizar porque "no se cuenta con el expediente fiscal, en tal virtud los abogados defensores técnicos de los procesados no podrían realizar el interrogatorio y el contrainterrogatorio".

Además la recepción del testimonio anticipado fue fallida porque la procesada y exasesora del exalcalde Cinthya Puga había cambiado de defensor, pero no se demostró documentadamente que el nuevo abogado estaba facultado actuar en nombre de la ciudadana investigada.

El caso abierto en contra de Sebastián Yunda derivó del de peculado por el que se juzga al exalcalde y otras 13 personas por las posibles irregularidades registradas en la adquisición de 100.000 pruebas PCR para detectar COVID-19 durante la pandemia. Según la Fiscalía, en el teléfono del hijo del exfuncionario se encontraron chats que habría mantenido con funcionarios municipales y cercanos al exalcalde.

En esas conversaciones se evidenciaron posibles actos irregulares al interior del Municipio de Quito. Sebastián Yunda se comunicaba con los funcionarios municipales, hablaba de proyectos como las cámaras de seguridad, parqueaderos y otros y sabía exactamente los sitios y las reuniones que mantenía su padre porque recibía diariamente de Cinthya Puga la agenda que iba a mantener el entonces alcalde.

El cierre de la instrucción fiscal está previsto para los primeros días de enero. El juez Ortega fijará nueva fecha y hora para recibir el testimonio anticipado solicitado por la Fiscalía.