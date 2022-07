El fallo de primera instancia fue a su favor. La jueza electoral, Patricia Guaicha, dejó sin lugar la denuncia presentada por la asambleísta del correísmo, Mónica Palacios, en contra del entonces legislador y ahora consejero presidencial, Diego Ordóñez, por presunta violencia política de género. Entre otros criterios, la jueza concluye que la denunciante descuidó en "producir la prueba principal que bajo el auxilio judicial constituía la materialización del tweet publicado en la cuenta de Twitter por el señor Diego Ordoñez Guerrero" en la audiencia oral única de prueba y alegatos.

Guaicha también concluye que la defensa de Palacios actuó prueba de "manera equivocada al presentar documentos en copias simples los que no constituyen prueba, ya que no se encuentran certificados por autoridad competente". Además, no reprodujo los soportes digitales para dar a conocer a la jueza y a la parte denunciada si su contenido estaba vinculado con los hechos denunciados, "lo que originó que el denunciado no pueda ejercer el derecho de contradicción, prueba que según la normativa reglamentaria es ineficaz".

Al tuit al que se refiere la jueza es uno que publicó Ordóñez comentando una publicación del portal 4Pelagatos en el que relatada la postura de la legisladora Palacios en el marco de la investigación legislativa del caso Pandora Papers en contra del presidente Guillermo Lasso. "Pasar del tubo a la curul surgen estas argucias torpes", comentó el ahora consejero presidencial, lo que originó la denuncia de Palacios.

Una vez conocida la sentencia de la jueza, la legisladora Palacios presentó un recurso de apelación, el mismo que ahora pasará al pleno del Tribunal Contencioso Electoral para su conocimiento en última y definitiva instancia dentro de esta institución.