Día Internacional de la Mujer: "Yo decidí ser feliz"

Si bien aún vivimos en desigualdad y existen cientos de causas que aún no han sido resueltas y que tenemos que visibilizar a diario, este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, EXPRESO quiere hacer énfasis en el poder transformador que tiene cada mujer en sus manos y en sus decisiones. Por eso, ha encontrado en cinco mujeres, con diferentes perfiles e historias; esas voces valientes que lejos de cualquier estereotipo han sabido defender sus ideales, deseos y necesidades; esas voces que hoy, muchos necesitan escuchar.

Eliana García: "Yo decidí no ser mamá"

Eliana García tiene 50 años de edad y está casada hace 18. Desde que era una adolescente decidió no tener bebés y su esposo coincidió con esa idea. Ellos son una familia de dos y que vive muy feliz. Como su esposo, se enfocó en sus profesiones: Comunicación y Administración de Empresas; y al cuidado de sus 6 gatos.

Cuando Eliana tuvo 32 años de edad, solicitó realizarse una histerectomía total (operación para extirpar el útero y el cuello del útero) para evitar quedar embarazada. Fue tildada por la ginecóloga de 'loca'. A sus 46 años de edad logró realizarse la operación.

“Decidí no tener bebés, cuando mi madre murió y yo tenía 10 años de edad y mi hermano 9 meses. Cambié pañales, hice teteros en la madrugada y cuidé fiebres. Esa experiencia me hizo decidir no querer tener hijos. Lamentablemente cuando las mujeres decidimos no ser mamás, la sociedad nos señala con el dedo. Pero yo les digo a las chicas que, como yo no quieren tener hijos, que sin importa las críticas, tomen las decisiones que las haga feliz”, relata.

Denisse Olvera: "Yo decidí ser madre 24/7"

Cuando Denisse Olvera estaba graduándose de la universidad, como licenciada en Comunicación Social, decidió que quería ser mamá. Tenía 23 años de edad, talento ante las cámaras, carisma, gran capacidad y otras cualidades que buscan los medios televisivos. Sin embargo, en lugar de seguir con su carrera profesional, decidió pausarla para cumplir su principal sueño: formar una familia. Ahora, junto a su esposo, vive con sus dos hijas, cuida de ellas, de su casa y de su hogar.

“Soy una mujer muy feliz. La gente suele decir que una vez que nos graduemos de la universidad debemos trabajar; y años después formar nuestra familia. No lo creo así, yo decidí que quería ser mamá primero, porque quería ser joven una mamá joven”, cuenta.

Tania Tinoco: "Yo decidí combinar mi vida entre la familia y mi profesión"

Tania Tinoco tiene 57 años de edad y es un rostro conocido de la televisión ecuatoriana. Es madre, presentadora de televisión y periodista. Ha escrito dos libros. Trabaja desde los 17 años de edad y desde los 19 en el medio televisivo. Ella es una profesional exitosa que decidió ser mamá y no parar de trabajar. Es decir, supo combinar estas dos facetas que requieren de mucho esfuerzo. Ahora sus hijos son adultos.

“Yo decidí ser mamá y no parar de trabajar desde que inicié en el mundo laboral. Siempre tuve la ayuda de mi esposo, quien ha cuidado de mis dos hijos. En muchas circunstancias no pasa lo mismo, hay mujeres que están solas, que tienen que cuidar de los hijos, de la casa y encima, proyectar una carrera. Ellas son las heroínas que muchas veces no reconocemos. Las mujeres podemos hacer todo lo que nos propongamos”.

Patricia Illingworth: "Yo decidí ser mi propia jefa"

Patricia Illingworth tiene 35 años de edad y es una mujer emprendedora. Pese a que estudió hotelería y turismo y siempre estuve apegada a la tecnología, incluso trabajó por varios años como community manager en una empresa, decidió ser su propio jefe y dar empleos. Ella es la propietaria de la marca de café en Guayaquil, La Mula Ciega. Además es esposa y madre.

“Las mujeres podemos cumplir nuestros proyectos y todo con lo que soñamos. A las mujeres que quieren emprender, les digo que se decidan, que el emprender no es solo para hombres”.

Katty Castillo: "Yo decidí portar uniforme"

Katty Castillo decidió colgar su mandil de laboratorista por portar el uniforme de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE). Aquella decisión la tomó en abril de 2013 junto a otras 49 mujeres que seguían el mismo sueño: pertenecer a las filas de esa institución. Antes de embarcarse a esta aventura ella ya había pasado por escenarios diferentes sin dejar de lado el servicio a la ciudadanía. Estuvo, por ejemplo, en el hospital Luis Vernaza y la maternidad Sotomayor. Es esposa y madre.

“Yo decidí dejar mi trabajo por seguir mi vocación y conseguir mi objetivo: vestir este uniforme, que transmite respeto y disciplina”.

Estas cinco mujeres son felices con sus decisiones y ahora tienen la vida que buscaron tener. No todas son famosas, pero su lucha, su pasión y su trabajo inspiran a quienes las conocen y son un modelo para muchas personas.