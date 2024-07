La designación de Valeria Arroyo para el viceministerio de hidrocarburos es temporal

Régimen dice que ha entrevistado a 14 personas y no encuentran el perfil ideal. Mientras tanto la abogada tiene el encargo

Durante la tarde de este 3 de julio, se ha informado que Valeria Arroyo es la nueva viceministra de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. Ella tiene 24 años y es abogada de profesión, recientemente graduada.

Frente a las críticas, el exministro encargado de Energía, Roberto Luque, puntualizó que se trata de un encargo y que no es la autoridad definitiva. A continuación, admitió los problemas que ha enfrentado para encontrar el perfil ideal.

"Tenemos un problema con el viceministerio de Hidrocarburos. Hemos entrevistado a 14 personas y básicamente el problema es que no encontramos alguien que se alinee con la postura del gobierno, que es dejar de pensar en un modelo estatista y apostar por la alianza público-privada con los mecanismos legales que actualmente tenemos. No encontramos a alguien que en el viceministerio tenga la disposición de empezar a licitar campos de gas y ciertos campos petroleros al sector privado, y no necesariamente todo a través de Petroecuador", declaró Luque durante una entrevista con el programa digital Vis a Vis.

"El reto no es falta de interés, sino más bien la alineación con nuestra visión estratégica. Necesitamos a alguien que esté convencido y comprometido con estas políticas", enfatizó Luque.

La cartera de Energía ha sido objeto de atención desde mediados de abril, cuando la entonces ministra Andrea Arrobo renunció en medio de crisis energéticas y posteriormente fue acusada de sabotaje junto con otros funcionarios gubernamentales.

Recién el 2 de julio, el presidente Daniel Noboa nombró a Antonio Gonçalves Savinovich como nuevo ministro de Energía.

