El desempleo y la inseguridad empujan a estudiar afuera

A sus 28 años, Narcisa, una guayaquileña del norte de la ciudad, ya ha participado por tres ocasiones en un programa de ‘work and travel’ para trabajar y viajar en Estados Unidos. Lo hizo durante el tiempo que fue alumna en la facultad de Gestión Empresarial en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Se graduó en 2017, pero su experiencia viviendo, trabajando y estudiando en el exterior la hicieron migrar nuevamente, pero como estudiante y con miras a radicarse en otro país.

El caso de María Belén Bernal pasó de desaparición involuntaria a femicidio Leer más

“Elegí Canadá porque es un país que te ofrece la oportunidad de obtener una residencia y estar legalmente. La situación económica y de inseguridad de Ecuador te hacen reflexionar, ¿vale la pena quedarme y siendo profesional ganar un sueldo muy bajo, vivir con zozobra?, sin duda que en mi caso no, porque intenté sacar adelante mi profesión por dos años, pero no funcionó. Claro, acá debo sacrificar por un tiempo lo que estudié, pero sé que podré superarme”, comenta Narcisa a este Diario desde Vancouver, Canadá.

Elegí Canadá porque es un país que te ofrece la oportunidad de obtener una residencia y estar legalmente. La situación económica y de inseguridad de Ecuador es terrible. Narcisa Carrasco, estudia y trabaja en Canadá

Ella decidió aplicar a un programa para estudiar Marketing Digital porque es ingeniera en Administración de Empresas, recibió su visa de estudio por un año, pero la piensa renovar para seguir en dicho país y luego estudiar una maestría.

“Actualmente solo puedo trabajar 20 horas a la semana, pero si logro entrar a una maestría podría tener más horas de permiso de trabajo. Y tampoco descarto enamorarme y quien quita hasta casarme”, comenta.

“La reducción de la tasa Eco Delta en boletos de avión es en dos etapas” Leer más

Una historia similar tiene Joselyn Quinde, otra joven de 27 años que decidió abandonar Ecuador hace unos meses para ir a estudiar a Estados Unidos, pero con el afán de trabajar y quedarse a vivir allá. “La verdad, cuando viajas y conoces te das cuenta de todas las oportunidades que hay en otros países. Opté por una visa de estudios porque prefiero estar legal aquí en Estados Unidos, ya que tengo mi familia y con una visa de turista si me quedo ya no podré salir y aparte a mí me gusta viajar. Con mi visa no puedo trabajar ahora, pero desde luego buscaré algo para tener ingresos económicos”, comenta Joselyn, desde Florida.

Opté por una visa de estudios, porque prefiero estar legal aquí en Estados Unidos porque tengo mi familia y con una visa de turista, si me quedo ya no podré salir. Joselyn Quinde, estudia en Estados Unidos

Ella, en Ecuador, también es profesional, trabajó en varias empresas, pero en ninguna ganó lo que realmente aspiraba. En EE.UU. por ahora solo estudia. No duda en quedarse y pronto conseguir documentos. “Hay una ola de inseguridad en el país que hasta me da miedo volver, pero más allá de eso, si tenemos las posibilidades de salir del país por la vía legal hay que aprovecharla”, sostiene.

Este mecanismo -viajar por estudios- para establecerse en otro país se está convirtiendo en otra alternativa para abandonar Ecuador. Sobre todo para los más jóvenes. De acuerdo a información del Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), en el 2021 la salida de ecuatorianos por motivos de estudios representó el 1,9 % de todas las salidas internacionales que se registraron durante ese año. Pero a nivel general, en rangos de edad, las personas de entre 18 a 28 años fueron las que más salieron del país.