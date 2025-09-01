Desde septiembre se siente que viene diciembre: Un jingle pasó al calendario

En Ecuador se ha posicionado una frase popular en Colombia, que marca el inicio de la temporada navideña. ¿Por qué?

Ecuador se ha contagiado de un jingle colombiano, que señala que el 1 de septiembre marca el inicio del camino a Navidad.

Cada 1 de septiembre Colombia cambia de chip: a medianoche suena el jingle de Olímpica Stereo: “Desde septiembre se siente que viene diciembre”. Y con la frase arranca, extraoficialmente, la temporada navideña en ese país. Nació en los 90 como una cuña radial y actualmente es tradición nacional.

El estribillo nació en Barranquilla dentro del equipo creativo de radio Olímpica, integrado por Miguel “Mike” Char, Andy Pérez y Rafael Páez. Desde entonces, la emisora lo lanza cada 1 de septiembre y se volvió un ritual que abre los llamados “meses bre”, como se los conoce a septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

La frase contagió a Ecuador

En Ecuador, desde el 1 de septiembre las redes se llenan del jingle y en Google aumentan las búsquedas sobre su significado y origen. Las páginas web locales y creadores de contenido lo difunden como antesala de la temporada.

La frase, acompañada de música alegre y pegajosa, sincroniza con el calendario emocional: en Colombia la Navidad “arranca” en septiembre"; mientras que en Ecuador, el modo navideño suele encenderse tras Halloween, el 31 de octubre o el Día de Difuntos a inicios de noviembre. Sin embargo, el jingle ya hace eco aquí también. Es simple, contagioso y marca un reloj cultural compartido.

El jingle saltó de la cuña a la pantalla global. En 2024 apareció en Times Square y confirmó así su condición de ícono pop.

En redes, con entusiasmo y orgullo, influencers colombianos comparten los inicios y el posicionamiento de este jingle septembrino.

