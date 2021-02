Defensor del Pueblo: "El Ministerio de Salud se niega a entregar el plan de vacunación"

El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, denunció ante los integrantes de la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea, que el Ministerio de Salud "se niega" a entregarles el plan de vacunación y la información relacionada con los inmunizados en la fase 0.

"Como ustedes pueden ver, existe mucho ocultamiento de información. El plan de vacunación ha sido requerido constantemente al Ministerio de Salud, se niega a entregarlo. Estamos esperando que se agote el plazo estipulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, luego de eso iremos ante un juez constitucional para que disponga bajo apercibimiento de destitución o incluso de enjuiciamiento penal que el ministro de Salud cumpla con esto", dijo el defensor ante los legisladores.

Carrión asistió a la Comisión para contar las razones por las que ha solicitado al presidente Lenín Moreno que destituya al ministro Juan Carlos Zevallos y para explicar qué denuncias ha recibido con respecto al proceso de vacunación en todo el país.

Además, señaló que había pedido a la Corte Constitucional que analice la destitución de Zevallos por el incumplimiento de decisiones de autoridad competente, tras negarse a dar información relacionada con los carnés de discapacidad fraudulentos detectados en plena pandemia.

"He presentado una acción de incumplimiento a la Corte Constitucional, no por el plan de vacunación, lo he hecho por la falta de entrega de información pública sobre los carnés de discapacidad. Desde septiembre hemos venido requiriendo al Ministerio de Salud que nos den esa información. Se negaron y presentamos ante el juez constitucional una acción de protección de acceso a la información pública, el juez dictaminó en noviembre que el Ministerio cumpla, pero lo ha hecho de manera incompleta", agregó.

Uno de los integrantes de la Comisión, Ángel Sinmaleza, oficializó la semana pasada el pedido de juicio político en contra del ministro de Salud por tres causales: falta de trasparencia en el plan de vacunación, falta de entrega de información sobre los carnés de discapacidad y por no entregar el nombramiento al personal médico hasta el 22 de diciembre del año pasado, como estipula la Ley Humanitaria.