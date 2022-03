Defensa de la familia Bucaram dice que el anuncio de EE. UU. interfiere con audiencias previstas

ATENCIÓN ECUADOR. LUEGO DE 26 AÑOS EEUU SE RECIERDA QUE SOY CORRUPTO. ÓSEA, ME TUMBAN, ME OFRECEN ABRIR LA DOCUMENTACIÓN DEL ASESINATO DE JAIME Y MARTHA EN 2011, NO LO HICIERON. JAMÁS FUI SENTENCIADO EN MI PAÍS PERO ELLOS CALIFICAN MIS JUICIOS. ESTO ES UNA LOCURA. @LassoGuillermo