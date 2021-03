Debate presidencial: Los temas que no abordaron Andrés Arauz y Guillermo Lasso

Mucho quedó en el tintero. Sin duda dos horas para abordar todos los temas que involucran la labor de un presidente quedan cortos. No obstante, hubo tópicos que ni siquiera fueron contemplados en los cinco temas del debate presidencial de ayer, 21 de marzo de 2021. La despenalización del aborto por violación, derechos humanos, derechos de la comunidad LGBTI, derechos de la naturaleza, violencia de intrafamiliar y sus consecuencias, enfermedades crónicas, legalización de la marihuana, lucha contra la delincuencia, el narcotráfico y el microtráfico de drogas. En fin. La lista de temas ausentes es larga.

Las mujeres, los grupos GLBTI, los indígenas, los afroecuatotianos, los niños, los adolescentes, las personas con discapacidad, los adultos mayores, no existimos para el @cnegobec a la hora de hacer los bloques de preguntas.

Se "olvidaron" de los derechos humanos. — Lolo Miño 💚💜🌈 (@LoloMino) March 22, 2021

Varios de esos temas pendientes, responden a las necesidades más urgentes de los ecuatorianos, según una reciente medición de la encuestadora Cedatos.

No solo faltó tiempo, sino también predisposición de los candidatos Andrés Arauz, de la alianza Unión por la Esperanza; y Guillermo Lasso, de la alianzas CREO - Partido Social Cristiano, para traer estos temas al debate. Si bien el Consejo Nacional Electoral no los incluyó de manera explícita, los aspirantes presidenciales como protagonistas del evento pudieron llevarlos a la mesa. Esto no pasó.

Lo que queda ahora es esperar que por su propio deseo o en otras plataformas o espacios puedan referirse a estos temas que también llaman la atención de los votantes.