Daule: amigos fueron acribillados cuando transitaban por ciudadela

Una fuerte balacera al noroeste de Daule, despertó a todos los residentes de la ciudadela Belén. Las víctimas corresponden a los nombres de Bryan José Fuentes Mora y Félix Ufredo Duarte, los mismos que transitaban 'presuntamente' en una motocicleta por la avenida Olmedo. Dos sujetos armados en otra moto, les cerraron el paso y dispararon.

Fuentes, con más de cuatro disparos en la cabeza y tórax, quedo boca arriba y falleció al instante. Mientras su amigo Duarte, con disparos en la cabeza, tórax y espalda, después de 30 minutos del ataque se confirmó su muerte, en el hospital Vicente Pino Morán, de la localidad.

Agentes de la Unidad de Muertes Violentas (Dinased) de Salitre, hasta el mediodía de ayer buscaba la moto en que circulaban las víctimas que, tras la balacera, desapareció de la escena del crimen. El fiscal Walter Jaramillo Lino y la Policía, presumen que dos revólveres fueron usados para la ejecución de los ' Panas', ya que no se encontraron casquillos percutidos.

Duarte, era un conocido gallero y residía con su familia en el recinto Las Maravillas, de Daule. Mientras Fuentes, habitaba con sus allegados en el recinto La Seca, de esta jurisdicción y trabajaba en una camaronera de Guayaquil, " Cada 15 días venia, al recinto y este fin de semana esta libre", comentó un allegado.

DATO En menos de dos días, cuatro hombres han sido asesinados en la zona de Daule bajo la modalidad de sicariato.

Omar Mora, quien se identificó como padre adoptivo de Fuentes, manifestó a Policía que Bryan, a las 15:00 del sábado salió de su domicilio en su motocicleta para realizar un trabajo en una computadora y no llegó más a la vivienda " Cuando estaba descansado me llamaron para darme la terrible noticia", recalcó el familiar a la Policía.

“Los muchachos eran muy buenos amigos y la ola de violencia que vive el país los unió hasta la eternidad. Sospechamos que los sicarios se equivocaron en la oscuridad de la avenida”, comentó Manuel, amigo de Duarte.

El coronel Paúl Villavicencio Salazar, jefe del distrito Policial de Daule, confirmó a EXPRESO que los dos fallecidos no registran antecedentes penales " Hasta el momento no tenemos una hipótesis clara de estos asesinatos. No se les robaron nada aparentemente", concluyó