Daniel Noboa: "Tuvimos que tomar decisiones que nadie se había arriesgado a tomar"

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presentó este 24 de mayo de 2024, su informe a la nación, destacando los logros alcanzados en sus primeros seis meses de gestión. Noboa enfatizó la transformación del país a través de decisiones firmes y reformas profundas, abordando temas cruciales como la seguridad, el desarrollo social, la infraestructura y el crecimiento económico. En su discurso, reconoció la valentía de los militares y policías, y reafirmó su compromiso de construir un Ecuador más seguro, próspero y equitativo para todos los ciudadanos.

Este fue el discurso de Noboa (documento enviado por Comunicación)

La primera vez que hablé desde este puesto al país, fui muy sincero y claro al decir que, recibíamos un país sumido en una profunda crisis. Los ecuatorianos vivían con miedo constante, sin esperanza en el futuro y sin una dirección clara hacia dónde dirigirse. En estos 6 meses, tuvimos que tomar decisiones duras y profundas que nadie se había arriesgado a tomar antes, pero que eran necesarias para empezar a transformar el país, hacia un Nuevo Ecuador.

RELACIONADAS La vicepresidenta Verónica Abad es llamada a comparecer en caso Nene

Daniel Noboa pasa de "lo pro" a enviar puntillazos al correísmo Leer más

Durante este tiempo, todos ustedes han sido testigos del incansable esfuerzo que se ha dedicado para empezar a transformar nuestra nación. Hemos impulsado reformas legislativas, la mayoría de ellas con el apoyo de ustedes, aunque algunos se hayan olvidado y no estén aquí presentes, estamos seguros que están pendientes desde sus casas.

Hemos aplicado también medidas de seguridad con determinación. Nuestro objetivo ha sido empezar a construir un país donde la tranquilidad y el progreso sean la norma y no la excepción. Para lograr el progreso, la mejor forma es hacerlo juntos y trabajar incansablemente hasta lograrlo.

Hoy estamos aquí para rendir cuentas a quien realmente tiene el poder: nuestros ciudadanos. Los ciudadanos son los únicos testigos de cada una de nuestras acciones.

Estas decisiones se alinean al Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025, que marca la hoja de ruta para la transformación del país que estamos construyendo: un país seguro, abierto a la inversión, a la creación de plazas de empleo y sobre todo a garantizar el futuro de todos.

Daniel Noboa en la Asamblea Nacional durante el Informe a la Ncaión. angelo chamba

Eje de seguridad

El 9 de enero de 2024 es una fecha que el país nunca podrá olvidar. Fue la tarde donde, como ecuatorianos, vivimos el alcance del horror que tenía el terrorismo en nuestro país. Y hoy, después de varias informaciones y haber desmaterializado ciertos dispositivos, vemos que inclusive había un intento de golpe de Estado.

Simpatizantes siguieron el informe de Noboa desde el parque El Arbolito Leer más

Como su gobernante, tenía dos opciones: lo de siempre, no hacer nada; o actuar y actuar como nadie lo había hecho. No había espacio para la tibieza y después de 5 meses la decisión y frontalidad han dado resultados.

Y aquí quiero tomarme un momento para rendir un merecido reconocimiento a los militares y policías, quienes durante todo este tiempo salieron dispuestos a defender nuestras familias, nuestra libertad y nuestra Patria. Les pido un fuerte aplauso de pie en agradecimiento a los verdaderos héroes del Ecuador. Hoy estamos aquí porque ellos están en las calles por nosotros.

El compromiso y el sacrificio de decidir por primera vez enfrentar a las mafias ha sido enorme. Pues cuentan con cómplices y aliados en todos los niveles del país: instituciones públicas, en empresas públicas, en gobiernos locales, en nuestros barrios, están en todos lados. Los intentos, internos y externos, para desprestigiar la lucha no nos amedrentarán. Al contrario, la verdad está de nuestro lado; y la verdad siempre sale a la luz.

Durante estos seis meses hemos visto que cada persona que nos ataca, cada persona que intenta desequilibrarnos o intenta desestabilizar el gobierno, termina siendo culpable. Sale a la luz todo.

Hoy con paso firme, el Estado se va limpiando, con paso firme las cabecillas van cayendo, con paso firme los grupos narcoterroristas se van desintegrando, con paso firme ellos son los que tienen miedo a salir y ya no nosotros.

Esta lucha no ha terminado. La lucha por el Nuevo Ecuador tan solo ha comenzado. Recordando siempre que la inseguridad no solo la combatimos con balas, sino con obra social, atendiendo a quienes más nos necesitan.

La transformación social y la seguridad se da también con empleo, educación, con servicios y empatía. Tenemos que combinar las dos cosas: combinar la fuerza y la firmeza con la empatía con nuestros hermanos ecuatorianos.

Daniel Noboa en la Asamblea Nacional, este 24 de mayo de 2024. gustavo guamán

Eje social

Por eso, a pesar de las dimensiones catastróficas en las que encontramos las finanzas del Estado, nosotros no íbamos a abandonar a los ecuatorianos, y cumplimos con el desarrollo social. No solo cumplimos, sino que mejoramos las condiciones de vida de los ecuatorianos, especialmente de aquellos que por décadas fueron olvidados.

Los asambleístas de la Revolución Ciudadana, los ausentes del informe a la Nación Leer más

En el Nuevo Ecuador, no se abandona a nadie. Ni a los adultos mayores, ni a los jóvenes, ni a las madres. A nadie. Mejoramos el acceso equitativo y oportuno a la educación, al empleo, al emprendimiento, a la vivienda, a la tecnología, a la cultura, a la recreación; en definitiva, a una vida digna, de calidad. Y este es el rostro de un Nuevo Ecuador que crece.

Eje infraestructura

En el Nuevo Ecuador no solo construimos puentes, sino que conectamos a las familias. En el Nuevo Ecuador no solo mantenemos vías, sino que fortalecemos el comercio y a los negocios. En el Nuevo Ecuador no solo bajamos los niveles del déficit de energía, sino que estamos trabajando muy fuertemente para solucionar la crisis energética, de tal manera que los ecuatorianos, en el futuro, no tengan que pasar por un racionamiento energético más. En otras palabras, estamos limpiando lo que embarraron los del pasado.

A pesar de la deuda, el sabotaje y de todos los obstáculos que nos encontramos en el camino, jamás nos íbamos a detener. Porque si nosotros nos detenemos, el Ecuador se detiene. Y si algo caracteriza a este Gobierno, es que encontramos soluciones y resolvemos. Porque tenemos dos opciones: hablar de grandes excusas o gestionar grandes soluciones. Y este es un gobierno que apuesta por la segunda.

Eje desarrollo económico

105.000 plazas de empleo joven. 2 acuerdos comerciales ratificados y 2 en marcha. 6.358 títulos de tierra, 1.285 títulos de vivienda. Reducción de 1.000 puntos del riesgo país. Y así podría seguir dando cifras todo el día. Pero en el Nuevo Ecuador, los éxitos económicos no se reducen a un número, sino al impacto que se ha generado en la vida de los ecuatorianos.

Porque podríamos hablar del éxito que significó aprobar 5 leyes económicas urgentes: la ley de eficiencia económica y generación de empleo, la ley de competitividad energética, la ley de extinción de dominio, la ley de Turismo y la ley para enfrentar el conflicto armado interno, crisis social y económica, pero preferimos hablar de las historias y los destinos que estamos cambiando.

Noboa de cartón y simpatizantes se toman las calles para apoyar al presidente Leer más

Eje institucional

Sé que para algunos les es difícil comprender lo que es el Nuevo Ecuador. Pero se los resumo en una frase: recuperamos la institucionalidad del país. Recordemos una cosa: nosotros no somos la mayoría, la mayoría está afuera. La mayoría apoya, la mayoría cree en que podemos ser mejores y la mayoría camina conmigo como caminó esta mañana.

El Nuevo Ecuador no tranza con el narcotráfico, no tranza con la narcopolítica, no tranza con los terroristas ni ninguno de sus disfraces históricos. El Nuevo Ecuador tampoco cede ante presiones externas o incluso de ciudadanos que se hacen llamar ecuatorianos y hasta quieren que se sentencie a su país. Ahora el tiempo nos da la razón y nos la seguirá dando.

Por más difícil que sea, y a pesar de todos los ataques que esto nos genera, no tranzaremos en contra de la seguridad y la justicia del Estado Ecuatoriano. El Nuevo Ecuador no busca una imagen a costa de contratos inflados y con sobreprecios, sino que soluciona pensando primero en el bienestar de los ecuatorianos y en cuidar las finanzas públicas.

Daniel Noboa, Lavinia Valbonesi y Henry Kronfle, antes de ingresar a la Asamblea Nacional. gustavo guamán

La promesa que les hago hoy a todos ustedes que forman parte de este Nuevo Ecuador, es no volver atrás. Es jamás quedarse en el problema ni en la comodidad de la excusa, nos comprometemos a encontrar y transitar caminos limpios que permitan resolver los problemas de los ecuatorianos. Porque este Nuevo Ecuador resuelve con honestidad, con voluntad y también con creatividad. Gobernamos siguiendo las lecciones que nos formó como generación: ser fuerte para que nadie te derrote, ser noble para que nadie te humille, ser humilde para que nadie te ofenda y seguir siendo tú para que nadie te olvide.

Daniel Noboa apuesta por pocas palabras y muchos videos en el Informe a la Nación Leer más

En el Nuevo Ecuador se resuelve y en solo 6 meses: acordémonos que este es el primer informe a la nación que usualmente es solo por un año. En solo 6 meses estamos logrando lo que otros gobiernos no hicieron ni en dos, ni en cuatro, ni en 10 años, con los mismos funcionarios de las otras instituciones, en los períodos pasados. Y eso ha sido la gran diferencia. Los que cambiamos fuimos nosotros.

El país que tenemos hoy, es muy diferente al que encontramos hace 6 meses. Lo podemos sentir y ese es nuestro principal legado, uno que aún seguimos construyendo al lado de cada ecuatoriano. Nuestro legado es y será siempre proteger y luchar por la dignidad de cada uno de nosotros, de cada uno de los ecuatorianos, de la mano.

El apoyo del pueblo, como lo tuvimos en la última consulta popular es fundamental. Pues todo esto puede borrarse en un segundo y el Ecuador volver a su pasado de violencia gobernado por el crimen organizado y las mafias enquistadas en el poder político.

Soy parte de una nueva generación y de una nueva forma de hacer política que se abre paso rompiendo los esquemas, rompiendo los patrones de la política tradicional, que estoy seguro que con el respaldo del pueblo ecuatoriano solo será un mal recuerdo del pasado. Hacemos nuestras las palabras de León Tolstói: “No hay grandeza donde faltan la sencillez, la bondad y la verdad.”

Un día como hoy, hace 202 años, valientes soldados lucharon de la mano de naciones hermanas para darnos la libertad y la independencia. Un

La lucha por libertad continúa: por la libertad de salir a la calle sin temor y el sueño de una nación próspera y con empleo para los jóvenes y para todos. Un día como hoy, con la unidad que nos da la determinación de esta lucha, podremos decir como el 24 de mayo de 1822: ¡venceremos! ¡Viva el Ecuador!