Daniel Noboa: la receta de su éxito

Daniel Noboa es el presidente electo y no, no tuvo una receta de éxito con pasos estructurados. En Noboa aplica los versos de Antonio Machado: no hay camino, se hace camino al andar.

Empresarios acompañaron a Noboa a su cita en Carondelet Leer más

Empecemos con un recuento cronológico de lo que fue esta histórica campaña para él:

Hasta antes del debate, Daniel Noboa se mantenía con un porcentaje modesto en intención de voto. Su nombre no estaba entre los grandes de la campaña.

Después del magnicidio de Fernando Villavicencio esto cambió. De todos los candidatos que se pronunciaron, para atraer al voto “huérfano", Daniel se mantuvo al margen. Ese acto que pasaría desapercibido en su momento, después sería clave para él.

Pero nada en comparación con la noche del 13 de agosto del 2023... Jan Topic fue el primero en verbalizar lo que muchos ya pensaban: “te felicito Daniel, tú y yo estamos subiendo el nivel de este debate”. De más está decir que el refrán tenía razón: el pez por la boca muere.

PUEDES SEGUIR LEYENDO: ¿Geografía o país dividido? Explicación de los resultados electorales

Pierina Correa presiona para acelerar la posesión de la nueva Asamblea Nacional Leer más

Continuemos nuestro análisis: explicaciones de qué hizo Daniel en ese debate se analizarán en lo que quede de historia del Ecuador republicano, y jamás serán suficientes. Por un lado, se esperaba a un Álvaro Noboa, y se terminó -de meme en meme- pidiendo una prueba de ADN. No atacó, mientras el resto se atacaba. Respondió preguntas. Y esta combinación fue suficiente.

Ya que estoy en esto de los refranes, sigo: hazte la fama y échate a la cama. La campaña no tuvo que hacer mucho después de ese primer debate. La narrativa de que fue el único candidato respondió con sensatez, se multiplicó, de cuenta en cuenta y de ahí, de boca en boca. Los 'trends' en Tik Tok sobre este “descubrimiento político” no paraban de sumarse. Qué sumarse; multiplicarse. Potenciarse. Viralizarse.

De ahí: un par de aciertos más de la campaña para sostener la imagen de Daniel como un nuevo liderazgo y listo. En dos semanas subió 20 puntos.

Y pasa a segunda vuelta...

Automáticamente se le sumaría el voto anticorreísta repartido en los otros candidatos. De forma casi líquida, el de Villavicencio. Por eso Daniel tenía dos consignas: mantenerse tal cual como se proyectó en el primer round, y no cometer errores.

Alberto Dahik: "No voy a ser funcionario, pero daré mi consejo cuando lo soliciten" Leer más

De ahí que la segunda vuelta se haya sentido larga y pesada. Está claro: no jugó a la ofensiva, solo en mantener el resultado hasta que pitaran el final del partido.

Errores cometió. Y hubo reivindicación. Considerando su peligro en el micrófono, Verónica Abad fue -de manera literal- exiliada de la campaña. Enviada a otro país.

Llegó el 1 de octubre, y hubo decepción por muchos en la actuación de Daniel. Y la brecha entre ambas candidaturas empezó a acortarse.

Hasta que fue salvado por el cartón, que creó lo que hasta ese momento en la segunda vuelta les había resultado imposible: generar emoción de pertenencia. Daniel Noboa ya estaba en todos los rincones del país, solo faltaba verlo en el Palacio de Carondelet.

Con eso terminó consolidándose como el candidato ganador.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuándo se posesiona Daniel Noboa y se instala la nueva Asamblea Nacional?

¿Y Luisa? ¿Por qué perdió?

Moody’s: La promesa de Noboa de bajar impuestos agravará la situación fiscal Leer más

En primera vuelta tuvo la oportunidad, pero después del asesinato a Fernando Villavicencio, se desmoronó por completo.

Y en segunda entran otras razones: desde los cambios radicales en su imagen, la cantidad de mensajes que trataba de posicionar, hasta la disonancia que causaba la Luisa casi maternal, vs. el discurso confrontativo que Correa mantenía -paralelamente- en X.

Pero la razón principal es la siguiente: el correísmo tiene un techo. Su discurso político tiene un techo. Si ese techo es de cemento o vidrio, en el 2025 está por verse.

Politrends es un espacio que explora la actualidad nacional y las tendencias de la mano de una analista política millennial; con un enfoque moderno y actualizado. Ella es Irene Vélez Froment. Estudió en la Universidad Casa Grande y en la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) de Madrid. Es docente universitaria de materias relacionadas a la política. Escribió en EXPRESO por 10 años como columnista y se reincorpora desde el análisis político.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!