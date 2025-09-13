Expreso
Inty Grønneberg en la Asamblea
El científico Inty Grønneberg en un foro de la Asamblea Nacional, en 2020.ARCHIVO: ASAMBLEA NACIONAL

Cultura, tecnología e inversión: las prioridades de Inty Grønneberg como embajador

El presidente Daniel Noboa nombró al científico ecuatoriano Inty Grønneberg como embajador en Suecia

El presidente Daniel Noboa nombró este 12 de septiembre de 2025 al científico ecuatoriano Inty Grønneberg como nuevo embajador de Ecuador en el Reino de Suecia. Grønneberg fue oficializado como embajador con la suscripción del Decreto Ejecutivo 120.

Grønneberg es un inventor, empresario y ambientalista ecuatoriano. En 2022 fue precandidato a la Alcaldía de Quito por el partido Izquierda Democrática. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) negó su candidatura.

Grønneberg habla de sus prioridades como embajador en Suecia

Tras su nombramiento, el científico Inty Grønneberg se pronunció en redes sociales sobre sus prioridades en el cargo. "Mi compromiso será abrir oportunidades de intercambio cultural, impulsar la transferencia tecnológica, fomentar la inversión en energías limpias, apoyar la innovación y la ciencia, y promover el acceso a nuevos mercados para nuevos productos ecuatorianos".

Asimismo, sostuvo que los países nórdicos pueden ser grandes aliados estratégicos para el Ecuador y que "trabajaré para convertir esa alianza en beneficios concretos para nuestra gente y para la protección de Galápagos, la Amazonía y nuestros ríos".

Noboa nombró nuevos embajadores en Eslovenia y Chipre

Por otra parte, el presidente Daniel Noboa también nombró nuevos embajadores en Eslovenia y Chipre. Mediante el Decreto Ejecutivo 121, el mandatario nombró a Esteban Assar Moscoso Bohman como nuevo embajador concurrente de Ecuador en Eslovenia, con residencia en Roma, Italia.

Asimismo, el presidente Noboa nombró a María Cristina Cevallos Calero como embajadora concurrente de Ecuador en la República de Chipre, con residencia en Tel Aviv, Israel.

