La cultura andina ecuatoriana se luce en España

Eran las 10 de la mañana en el Parque del Retiro en la capital española. Decenas de compatriotas, distribuidos en grupos, se alistaban, ensayaban y se vestían con atuendos apropiados para participar en la celebración del Inti Raymi. El sol era implacable, como si supiera que hoy se le rendiría homenaje, por lo que todos se refugiaban bajo los árboles en busca de frescura.

Unas mujeres estaban preparando flores artificiales de papel para el desfile. La música tradicional indígena resonaba desde los altavoces, reafirmando y creando conciencia sobre su identidad cultural. Las personas que paseaban por el parque, ya fueran locales (españoles) o turistas, comenzaban a acercarse movidas por la curiosidad al ver los trajes coloridos, las banderas de Ecuador y Perú, y al escuchar los cánticos.

La celebración del Inti Raymi, también conocida como la fiesta del sol, es una ceremonia celebrada por las comunidades indígenas en honor a Inti (el dios sol). Esta tradición inca persiste como rito en los países andinos como Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia, y actualmente se considera una ceremonia de interés turístico. Antiguamente, la celebración duraba 15 días, en los cuales había danzas, ceremonias y sacrificios.

Más de 30 grupos artísticos animaron el pasacalle y la ceremonia BELÉN CASTRO

En esta ocasión, se organizó un pasacalle en el parque que terminaba en una plaza interna, donde las embajadas de Ecuador y Perú en España lideraban el protocolo de la celebración. Fue sorprendente ver a muchos jóvenes en los grupos de danza, formándose para iniciar el desfile con un gran respeto por las coreografías.

Aitana Paguay, de 22 años, nació en España, pero sus padres son ecuatorianos. Ella dice que su amor por las tradiciones nacionales surgió gracias a su vinculación con la música. "Me gustó desde pequeña bailar nuestros ritmos, al igual que a mi prima. Empezamos precisamente en el parque. Creo que es una hermosa forma de expresar la cultura de Ecuador, y me parece muy bien que nosotros, como jóvenes, podamos mantener ese espíritu ecuatoriano", comentó.

Esta es una ceremonia celebrada por las comunidades indígenas en honor a Inti BELÉN CASTRO

Lo mismo piensa el joven Carlos Daniel Morillas, de 20 años, quien también nació en España y tiene progenitores ecuatorianos. Él llegó al grupo de danzas Nueva Esperanza hace 1 año. Se enamoró del sanjuanito y el albazo, como la “música del Diablo Huma, ese es mi favorito. Estoy encantado con este legado que nos dejan las generaciones anteriores. Al principio, mis padres no comprendían por qué me gustaba, hasta que un día me vieron bailar y decidieron apoyarme", expresó.

Una de las mayores asociaciones culturales latinas en el país ibérico es la Asociación Rumiñahui. Sus representantes de baile estaban entusiasmados por compartir una parte de la identidad andina con el público español y extranjero.

"Es muy importante la apertura que nos ofrece España y, sobre todo, la Comunidad de Madrid al concedernos este espacio como el Parque del Retiro. Además, es importante transmitir a los jóvenes que viven aquí, muchos de los cuales ni siquiera conocen Ecuador o sus países

de origen. Así, pueden ver cómo se celebra el Inti Raymi aquí", manifestó Elizabeth Sánchez, quiteña y líder de la agrupación de danza de dicha asociación.

A su juicio, es un trabajo muy valioso el que realizan los compatriotas al mantener vivas las costumbres y sostener estos grupos culturales.

"Hemos recibido una gran acogida de la gente española. y europea en general Siempre nos piden tomar fotos, y les llama mucho la atención. Nuestra misión es mostrar lo mejor posible la cultura de Ecuador, incluyendo los trajes originales de allá, que son muy costosos de traer. También se incluyen las horas de ensayo y la organización. No sólo somos un grupo de baile folklórico, sino que representamos una cultura, y buscamos transmitirla tal y como es, de una manera respetuosa", aseguró Elizabeth.

El evento, que fue un verdadero festín cultural, contó con la destacada participación de 30 de grupos baile procedentes tanto de Ecuador como de Perú. Estos conjuntos exhibieron con orgullo sus diversas expresiones artísticas, revelando la historia de sus respectivos países.

