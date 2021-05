Cuesta no sabía que De la Torre usó su nombre

Desde España, en donde se recupera de una cirugía, Santiago Cuesta, exasesor presidencial, compareció ante la Fiscalía en una versión telemática en el caso Las Torres, que investiga un posible delito de delincuencia organizada.

Aseguró que no estuvo vinculado con las actividades de Petroecuador. Y de eso puede dar fe Pablo Flores, el exgerente de la estatal que será uno de los cinco vinculados al expediente el próximo lunes 17 de mayo.

Según Cuesta, jamás solicitó un favor, no tuvo nada que ver y menos alguna relación o dependencia administrativa y laboral con la Secretaría de la Presidencia. Indicó que su trabajo era autónomo y recibía instrucciones solo del presidente. Afirmó que ni el presidente, ni los ministros y menos los gerentes, podrían afirmar que pidió algún nombramiento.

Explicó que sus funciones tenían que ver con la optimización y requería acciones para desvincular funcionarios, como los 800 asesores en ministerios y más de 40.000 funcionarios públicos que dejaron sus cargos.

El exfuncionario reiteró que a Raúl De la Torre, José de la Paz y Roberto Barrera nunca los conoció y la Fiscalía, que ha hecho pericias de sus teléfonos, podrá evidenciar “que jamás recibí una llamada de Raúl de la Torre, por eso me extraña que haya utilizado mi nombre, porque no tenía autorización, ni fue conocido por mí”.

Negó las afirmaciones de Pablo Flores de que recibió una llamada suya para no desvincular a De la Torre. Según su relato, quien habría llamado a Cuesta es Flores. “Me dijo que tenía un funcionario que quería despedir, le dije que lo despida. Me mencionó que era sobrino de Pablo Celi y que podría tener dificultades con el contralor, le recomendé que lo cambie de lugar, que no le deje como asesor”, dijo.

Cuestionó que la información bancaria relacionada con él y su familia que llegó a la Fiscalía por asistencia penal haya sido difundida en redes sociales. Dijo que esa difusión le está causando daño. Sobre su patrimonio de casi 4 millones de dólares, informó que la mayoría pertenece a la venta de una casa y al resultado de un juicio que se le siguió y por el que tuvieron que pagarle tres millones por indemnización.

“Por mi dinero que está en Estados Unidos las autoridades no me han llamado o iniciado proceso judicial alguno en mi contra”, concluyó.

El nombre de Cuesta apareció en chats adjuntados al proceso. La exasesora Natalia Cárdenas también lo mencionó.

Pronunciamiento

José Agusto difunde una carta

“Hoy cumplo un mes de estar injustamente privado de mi libertad por la supuesta delación de Raúl de la Torre”, señala el exsecretario de la Presidencia José Agusto Briones desde la cárcel 4. El exfuncionario es uno de los nueve procesados por presunta delincuencia organizada.

“Yo no dispuse la contratación de esta persona (De la Torre) en Petroecuador, no le asigné funciones, no le ofrecí ninguna promoción, peor tener tratos irregulares”, dijo.