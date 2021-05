José Agusto Briones niega haber dispuesto la contratación de Raúl de la Torre en Petroecuador

"Hoy cumplo un mes de estar injustamente privado de mi libertad por la supuesta delación de Raúl de la Torre", señala el exsecretario de la Presidencia José Agusto Briones en un comunicado. El exfuncionario es uno de los nueve procesados por presunta delincuencia organizada en el caso denominado Las Torres.

Se refiere a De la Torre como quien fue detenido, procesado y encarcelado en Estados Unidos. "Yo no dispuse la contratación de esta persona en Petroecuador, no le asigné funciones, no le ofrecí ninguna promoción, peor tener tratos irregulares", aseguró en un comunicado público.

Según el exfuncionario, le conoció en un par de reuniones por delegación de Pablo Flores, exgerente de Petroecuador, sobre quien dijo nunca haber ejercido presión.

Negó conocer a Roberto Barrer y José de la Paz y tampoco haber tenido relación directa ni indirecta en trámites de la Contraloría ni para favorecer empresas. Señaló que tiene trayectoria limpia de más de 30 años dentro y fuera del país. Insistió en que quiere ejercer su defensa en libertad.

Pero ratificó que le han impuesto prisión preventiva "por situaciones que no he cometido. Es evidente que perversamente se han tomado mi nombre y desconozco el motivo", concluyó.

Este jueves un tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la prisión preventiva de Agusto y su hermano, así como del contralor Pablo Celi y su hermano. La Fiscalía los investiga por supuestamente integrar una estructura delincuencial dedicada al cobro de coimas para el desvanecimiento de glosas y pago de planillas.