El descontento y los reclamos se hacen mediáticos ante la no respuesta y a días de iniciar la campaña electoral. La relación cordial entre la Prefectura del Guayas y el Gobierno Nacional se ha visto tropezada y empañada, en los últimos meses, a la hora de abordar temas como la construcción del proyecto vial Cruce Sur, la proliferación de aves en el río Guayas y el pago de rentas que, según Prefectura, el Gobierno aún adeuda.

Temas que, al final del día, según Oswaldo Moreno, analista político, se convierten en la oportunidad de “legitimarse” como opositora de un Gobierno que es “muy impopular”. Y que incluso, según el experto, también se convierte en un escaparate para los ministros del Gobierno para debatir, confrontar y exponer su gestión.

Ejemplo de ello, las discrepancias que existe entre Prefectura del Guayas y Obras Públicas a la hora de decidir quién construirá el proyecto vial Cruce Sur. La prefecta Susana González ofreció al presidente Guillermo Lasso hacerse cargo del proyecto, exponiendo como carta de presentación la firma del contrato que dará luz verde al dragado del río Guayas. Sin embargo, el Gobierno nacional no acogió tal propuesta y declaró que “por la importancia de la obra” el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se haría cargo. Entidad que, el pasado 22 de septiembre, durante una socialización de los avances ejecutados en la reestructuración del proyecto vial, dijo que se está buscando el financiamiento porque el Estado “no tiene recursos” y no se puede endeudar al país con esta obra.

Comentarios que llevaron a la prefecta Susana González a criticar de manera contundente a la autoridad de Obras Públicas que representa al Gobierno: “La gran mayoría de estos ministros son sinvergüenzas. No trabajan ni han hecho una sola obra, y encima pretenden hablar de que endeudarían a la provincia. Lo haremos nosotros”, dijo González al responder lo dicho por el ministro de Obras Públicas, Darío Herrera, sobre el posible endeudamiento que representaría el proyecto vial si es financiado por el Estado, y asegurando que la Prefectura del Guayas lo ejecutará “sin pedir permiso”.

Un escenario que, para el analista Oswaldo Moreno, se convierte en una herramienta para destacar, posesionar, comunicar la gestión y, sobre todo, confrontar lo que se hace mal. Como la clara advertencia hecha por la prefecta Susana González al Ministerio del Ambiente, el pasado 5 de diciembre, al expresar que la proliferación de aves, en uno de los bancos de arena que se han formado en el río Guayas es competencia de la cartera de Estado y no de la Prefectura. “La Comisión de Manejo Aviar le corresponde al Ministerio de Ambiente y tiene que resolverla, (porque) no es un comisión que debe instalarse cuando hay una crisis, sino estar de manera permanente para prevenir la crisis aviar”.

Sin embargo, el Ministerio del Ambiente ha señalado que la proliferación de aves en el río Guayas, que podría derivar accidentes aéreos por estar alrededor del aeropuerto de Guayaquil José Joaquín de Olmedo, es responsabilidad de varias instituciones públicas, entre esas, la Prefectura. “Este es un tema interinstitucional, que tiene relación con varios factores como la deforestación aguas arriba, dragado, planes de manejo ambiental de Tagsa, (...) y nuestros controles”.

Para la analista política Dayanna León, las discrepancias entre las carteras de Estado y Prefectura no se desapegan de la realidad; de reclamar lo que por ley le pertenece o debe recibir la provincia. Sin embargo, estos escenarios en los que se ve a una prefecta del Guayas señalar y discrepar con un Gobierno que no goza de credibilidad se convierten en un punto a favor para exponerse “como una defensora de su gestión” y “legitimarse como la opositora de un Gobierno que, según las cifras, no goza de la aceptación de la población”.

Este Diario consultó a Prefectura del Guayas y al Gobierno nacional sobre la comunicación institucional que llevan a la interna o a puerta cerrada para resolver los temas en los que se han evidenciado discrepancias, y desde la Prefectura, su máxima autoridad, Susana González, señaló que entre el Gobierno y la Prefectura no se ha roto la comunicación, pero sí la confianza. “He hecho visita protocolaria al presidente y le hablé de todas las necesidades de la provincia (...) pero cuando tú mientes y no cumples. Y encima, los ministros son irrespetuosos con la provincia en donde nacieron, llega el momento en el que nos toca aclarar las cosas. Yo solo estoy defendiendo los intereses de la provincia”, respondió González a este Diario. Por su parte, el Ministerio de Gobierno refirió que “no vamos a pronunciarnos sobre” los temas consultados por este Diario, “porque no tenemos injerencia directa en los temas técnicos”. Resaltaron que, desde la cartera de Estado, “no se ha roto ninguna relación con la Prefectura” del Guayas.

El último “careo” mediático que hubo entre Gobierno y Prefectura del Guayas fue el pasado 5 de diciembre, cuando Susana González exigió el pago de $ 121 millones que supuestamente le adeuda el Gobierno Nacional a los habitantes de la provincia, correspondientes a la devolución del impuesto al valor agregado (IVA) y demás proyectos en esta jurisdicción. “No le luce a un presidente que viene de la banca, pretender llevar adelante la división entre ricos y pobres”, acotó González a la solicitud pública de pago.

Las declaraciones de González fueron calificadas por Pablo Arosemena, ministro de Finanzas, como una mentira y parte de una campaña política de la prefecta que, actualmente, apunta a la reelección. “No existe deuda pendiente con la provincia, tal como lo menciona la prefecta, quien está en una reñida campaña política por elecciones. Los ecuatorianos merecen estar bien informados”, refutó Arosemena.