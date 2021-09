Cristina Reyes: “Una reconciliación es de parejas, esto es política”

El Partido Social Cristiano renovó a su directiva. Un militante de larga data como Alfredo Serrano es su nuevo presidente y dos rostros jóvenes, Juan José Yúnez y Cristina Reyes, en la primera y segunda vicepresidencia, en ese orden. Esta última conversó con EXPRESO sobre el futuro de la organización política con el nuevo timonel.

¿La presencia suya y de Yúnez en la directiva del partido influirá en algo en la ruta que tome de ahora en adelante?

Esta convención nacional fue la oportunidad para ratificar la misión de servicio del partido político con más años de vida institucional del país. Aquí hay un rol de servicio a la gente y de influencia en una sociedad y ha quedado ratificado.

Si me permite leer entre líneas, ¿no veremos mayor cambio en la línea del partido?

Que no se me malinterprete. El ratificar la misión de servicio que es algo que lo hemos demostrado en la presidencia, en el liderazgo de los municipios, de las prefecturas, no quiere decir que no nos estemos modernizando. Hay que conjugar la experiencia con algunos que llevamos batallando y podemos aportar en esta construcción... El estatuto socialcristiano tiene que abrirse a nuevas realidades y causas que están siendo defendidas por los jóvenes.

¿Los escucharemos hablar a favor de las causas feministas, ecologistas, animalistas, de la comunidad LGBTI?

Es una responsabilidad no solo de los actores políticos, sino de toda la sociedad abrir una discusión sana y respetuosa hacia las causas y las realidades. Tenemos la obligación de hablar de estos temas.

¿Por qué cree que el partido no se decantó por usted para la presidencia de la organización, siendo uno de los rostros presidenciables que se pueden capitalizar para el 2025?

Presidir el partido no necesariamente coartará la aspiración de liderazgo femenino. Por más que me hubiera gustado, aunque en alguna entrevista con EXPRESO dije que no tenía entre mis prioridades la presidencia del partido, también estatutariamente se exigía que para ocupar la presidencia se requería tener al menos cinco años de militancia. Recién en este proceso nos hemos afiliado al partido. Hasta pocos días antes de la convención me afilié formalmente al partido. Debo resaltar la valía de Alfredo Serrano. La renovación no es solo en quien lo preside, sino todos.

¿Les golpeó la salida de Pascual del Cioppo?

No, en lo personal no...

Como partido...

Para mí fue una oportunidad, después de más de 20 años, que haya esta renovación importante para el partido. Fue una oportunidad excelente, en buen tiempo antes de las elecciones seccionales, incluso para preparar este recambio.

El propio señor Del Cioppo con su propia lengua se enredó en una situación que lamento en lo personal

Cristina Reyes

¿O sea que si Del Cioppo no se hubiera ido, no se hubiera dado este cambio?

No, ya se estaba planificando. Solo que ya se generó esta oportunidad extraordinaria.

Ya que usted está en la directiva, le tocará analizar en su momento las candidaturas. ¿La alcaldesa Cynthia Viteri es la carta para la reelección?

La aspiración es legítima de todas las autoridades o quienes quieran postularse. Siempre habrá que hacer una valoración no solo del trabajo demostrado, sino de la ratificación o no de la ciudadanía.

¿Y en esa valoración entrarán estas salpicaduras de investigaciones fiscales y de contratos con presuntas irregularidades?

Son situaciones complejas, pero que al final del día están sujetas a investigación. Es la justicia la que debe dirimir.

El discurso del exalcalde Jaime Nebot fue muy crítico. Ustedes, a diferencia del correísmo, tienen a su líder en el país. ¿Quieren ser la primera fuerza de oposición?

Tenemos el legítimo derecho (de criticar), luego de apoyar al presidente en una alianza, que a veces quiere desconocer o despreciar. El discurso fue propicio para un llamado de atención al Gobierno que empiece a cumplir con el país.

El presidente Lasso en entrevista con EXPRESO dijo: “Yo no me he peleado con el PSC, pero estoy abierto si quieren reconciliarse. ¿Están abiertos a una reconciliación o ya no caen en una tercera?

Cuando uno habla de reconciliación uno habla de pareja y aquí no estamos hablando de una relación sentimental que está rota. Estamos hablando de una alianza en la que hubo un claro incumplimiento de palabra y en el que hay críticas que el presidente no mantiene su palabra. Él quiso dar a entender que no necesita los votos de la Asamblea, le decimos que aquí estarán para las cosas buenas, pero no para lo que perjudica a los ciudadanos.