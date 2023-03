El crimen organizado en Ecuador apunta a un nuevo blanco: el periodismo

La incipiente pero violenta mafia ecuatoriana, que empieza a aglutinar recursos y contactos con el crimen trasnacional, sigue adelante con su plan de emular a los carteles colombianos de los años 80 y 90.

Atentados a medios en Ecuador podrían tener origen político, apuntan gremios Leer más

Ahora, y después de retar a la fuerza policial con atentados y tiroteos mano a mano, de eliminar a sus contrincantes a sangre y fuego y de tratar de infiltrar o arrodillar al poder político y judicial, parece que apunta a un nuevo blanco: el periodismo.

Lo ocurrido este lunes 20 de marzo en Guayaquil y Quito con el atentado a la redacción de Ecuavisa y los tres intentos de agresión contra otros tres medios -guardando las evidentes diferencias-, recuerda al lamentable 2 de septiembre de 1989 en Colombia.

Esa madrugada, el cartel de Medellín de Pablo Escobar hizo explotar el diario EL ESPECTADOR, en Bogotá. Un carro bomba fue detonado y 73 personas resultaron heridas.

Este sobre llegó hasta las instalaciones de TC Televisión Twitter: @ricuesta

Como ocurrió entonces y como sucederá ahora, la prensa seguirá imprimiendo y la televisión transmitiendo. Sin embargo, lo hará con una sombra de temor. Para Hugo Acero, experto y analista de seguridad internacional, el crimen organizado se reproduce de manera cíclica en el continente y este tipo de acciones intimidatorias son una eficaz herramienta para impartir miedo.

Atentados en contra de cuatro medios de comunicación y una empresa de paquetería Leer más

México, Colombia, Brasil y ahora Ecuador, lo han sufrido. “Cuando los criminales se dan cuenta de que el Estado no los detiene se sienten en la libertad de hacer lo que les venga en gana. En Colombia asesinaron a jueces, periodistas y candidatos presidenciales”, recuerda Acero. De hecho, en ese país desplazaron a prominentes comunicadores, como ocurrió con el nobel de literatura, Gabriel García Márquez, quien huyó exiliado a México.

Andrés Nieto, experto en estos temas, coincide con Acero y agrega que, por ahora, este tipo de atentados, como el que sufrió el presentador Lenín Artieda, no tienen la capacidad de ocasionar la muerte de las víctimas. No obstante, tiene tres intereses en particular.

“Estos ataques quieren generar miedo respecto a la población porque se envían a periodistas o grandes personalidades y líderes; imprimen una sensación de persecución y, finalmente, buscan crear una desestabilización del sistema, enviar el mensaje de que espacios seguros fueron infiltrados”, explica Nieto.

#COMUNICADO | En torno a los atentados contra varios periodistas, #FiscalíaEc informa que abrió una investigación por el delito de terrorismo y dispuso la práctica de diligencias. Además, reitera su rechazo a la violencia en todas sus formas.

Más información ⬇️ pic.twitter.com/E6BlgdF2DO — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) March 20, 2023

Atentado Ecuavisa: Una memoria USB con explosivos fue detonada en plena redacción Leer más

En su experiencia, las autoridades ahora deben centrarse en cuatro eslabones en sus investigaciones: De dónde provino el explosivo, quién hizo el trabajo de introducirlo en las memorias USB, quién hizo el traslado y analizar hacia quién iba dirigido para analizar el mapa de riesgos.

En efecto, la Fiscalía General del Estado ya empezó su labor. A través de un comunicado de prensa, informó que se ordenó que todos los hechos sean incluidos en una misma investigación, debido a la similitud en cuanto a ejecución y medios para cometerlos.

Un comunicado de rechazo también fue emitido por el Presidente Guillermo Lasso e incluso por la embajada de los Estados Unidos en Ecuador. El mensaje es el mismo, el apoyo a la libertad de expresión.