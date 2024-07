El CPCCS reconsiderará el voto con el que eligió a la presidenta de la Judicatura

Hay que hacerlo, pese a los resultados. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) reconsiderará este 10 de junio de 2024 la votación con la que el colegiado designó a Dunia Carmita Martínez Molina como la nueva presidenta del Consejo de la Judicatura, en medio de una elección polémica que trascendió a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.

La moción fue solicitada este 10 de julio por la consejera Yadira Saltos Rivas, como primer punto del orden del día para la Sesión Ordinaria Nro. 028 del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana.

La decisión de revisar la designación de Martínez Molina podría acarrear cambios. Sin embargo, el presidente del Consejo de Participación, Andrés Fantoni, ha dicho que, apegados al derecho, se celebrará independientemente de los resultados."

Una votación en Fiscalización

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional trató este miércoles 10 de julio la polémica votación del Pleno del Consejo de Participación en la que se eligió a la nueva presidenta de la Judicatura, después de que la consejera Nicole Bonifaz denunciara, el pasado 8 de julio, que la desconectaron "de la sesión para evitar mi voto y dar paso al dirimente de Fantoni", algo que calificó como violencia política de género.

Fantoni negó las acusaciones y señaló que la consejera Bonifaz no se conectó a tiempo ni estuvo presente durante la presentación de la moción. Afirmó que se conectó 60 segundos antes de que terminara la sesión, añadiendo: "Si la consejera se hubiera conectado a tiempo, no estaríamos aquí (en la mesa de Fiscalización). Si los consejeros hubieran solicitado la reconsideración de la votación, lo hubiéramos hecho. Pero nadie lo hizo. Hoy, Yadira Saltos pidió que debemos estar a la hora que es, no 45 minutos después y después de 10 llamadas del equipo de despacho que nos pidió 5 minutos".

Sobre si se va a respetar los resultados que se obtengan en la reconsideración de la votación que se celebrará hoy en la sesión del Pleno del CPCCS, Fantoni sentenció que eso no está en tela de duda: "Siempre hemos sido respetuosos, no es algo que se deba consultar, es algo que se debe obedecer. Hubo un empate, voto dirimente y no hubo una votación. Hoy se deberá reconsiderar y se tendrá que someter a votación si es necesario".

