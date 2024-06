CPCCS: Postulante a la Defensoría Pública desmiente que le hayan quitado la visa

Más de 2 años y el país no cuenta con Defensor Público @DefPublicaEC. ¿Por qué tanta demora?

No más anomalías ni dilaciones injustificadas.

Señores @CpccsEc, el país está cansado de autoridades prorrogadas en sus cargos porque los concursos no avanzan.

¡Exijo transparencia! pic.twitter.com/iXaCFq5akK