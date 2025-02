Cpccs estará incompleto hasta que Asamblea posesione a un vocal suplente

¿Quiénes asumirán las vocalías del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) tras la destitución de la Liga Azul? Para definir esto se toma en cuenta la votación de cada candidato en las elecciones de 2023. Sin embargo, solamente dos de los suplentes necesarios están posesionados por la Asamblea Nacional.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) decidió el 31 de enero de 2025 ratificar la sentencia de primera instancia con la que fueron destituidos Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y Vielka Párraga.

Eso quiere decir que cuatro suplentes, teniendo en cuenta la prelación por el porcentaje de votación alcanzado en 2023, tendrán que asumir las consejerías de los que salen.

Sin embargo, solamente hay dos suplentes que fueron posesionados como tales en la Asamblea Nacional. El 14 de mayo de 2023, el Legislativo posesionó a Nicole Bonifaz, Mishelle Calvache y Yadira Saltos como consejeras principales. En el caso de los hombres fueron posesionados Augusto Verduga, Alembert Vera y Andrés Fantoni. Por los pueblos y nacionalidades asumió Johanna Verdezoto.

Pero, como suplentes, la Asamblea posesionó en esa fecha a Juan Esteban Guarderas; Gonzalo Albán Molestina; Jazmín Enriquez Castro; Vielka Párraga; Piedad del Rocío Cuarán; y Ángel Alberto Chela. El último en ser posesionado fue Eduardo Franco Loor, quien terminó asumiendo la vocalía principal después de la censura y destitución de Juan Guarderas.

Para el reemplazo de los hombres falta un vocal posesionado

Actualmente, Albán Molestina ya reemplaza a Verduga porque este último solicitó vacaciones. Sin embargo, no hay más suplentes posesionados de la lista de hombres. Si se toma en cuenta la votación, debería asumir David Rosero pero él fue destituido por la Corte Constitucional en el periodo pasado. Según la Ley del Servicio Público, un funcionario no podrá regresar a la entidad de la cual fue destituido. En este caso, quien sigue en la lista de hombres es Oscar Ayerve pero él no ha sido posesionado por la Asamblea por lo que aún no podría actuar.

El reemplazo de Yadira Saltos será Piedad del Rocío Cuarán. Esto porque Jazmín Enríquez ya actúa como principal después de la renuncia de Mishelle Calvache. Aunque, quien debía asumir la vocalía era Vileka Párraga pero también fue destituida por el TCE en el caso de la Liga Azul.

Pleno del Cpccs hizo pedido a la Asamblea

El 29 de enero pasado, el Pleno del Cpccs exhortó a la Asamblea a posesionar a los consejeros suplentes. Intentando curarse en sano, solicitó que “proceda con la posesión de los consejeros y consejeras suplentes de la entidad, respetando el orden de los resultados de las elecciones del año 2023”.

La moción fue presentada por Gonzalo Albán y fue aprobada con el voto unánime del presidente Andrés Fantoni, así como de los consejeros Jazmín Enríquez, Johanna Verdezoto, Nicole Bonifaz, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor.

