Cpccs consultará a la Procuraduría posibilidad de hacer renovación total del CNE

Con cuatro votos a favor, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) aprobó enviar una consulta a la Procuraduría General del Estado sobre la posibilidad de realizar una renovación total de los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE).

UNE marchará para que se declare en emergencia a la educación Leer más

El consejero Estaban Guarderas presentó la moción para "conocer y aprobar el texto de consulta respecto a los concursos de méritos y oposición para la renovación total y parcial del CNE. La presente consulta no implica de ninguna manera la suspensión del concurso actual para la renovación parcial de los consejeros del CNE".

En su intervención, Guarderas argumentó que el Cpccs tiene dos vías: esperar a que la renovación parcial que empezó tarde, termine para empezar inmediatamente el concurso para la renovación total, pero que no sería procedente porque se utilizaría fondos dentro de un mismo ejercicio fiscal para el mismo objetivo, que podría ser objeto de observaciones por parte de la Contraloría; o, esperar hasta el próximo año, pero habría otra ilegalidad, el de incumplir el mandato constitucional que exige que los vocales del CNE terminen su periodo de seis años en noviembre de 2024.

Ante eso existe una alternativa, planteó Guarderas. "Tenemos una vía que fue expresada ayer (26 de marzo) en la mesa técnica. Es decir, apliquemos el principio de consolidación de los trámites administrativos y de celeridad. Son temas administrativos, no constitucionales. Preguntemos a la Procuraduría si es que cabe la vía de que consolidemos los concursos para no incurrir en ninguna ilegalidad, y renovar totalmente al CNE", sostuvo.

Pero el consejero Augusto Verduga criticó la moción porque habría una antinomia o contradicción entre preceptos legales, el artículo 227 y el 218 de la Constitución, sobre la renovación parcial que debe darse cada tres años. Además, indicó que en el caso de que se haga la consulta a la Procuraduría, esta debe ir acompañada de un informe jurídico del cuerpo colegiado. Votó en contra.

Semana Santa: Más de 50.000 policías asignados para seguridad durante el feriado Leer más

La presidenta del Cpccs, Nicole Bonifaz, también votó en contra. Explicó que no existe impedimento en el ámbito financiero para que se ejecuten dos concursos a la vez, pero que si se hace una renovación de los cinco vocales del CNE, se duplicaría el gasto. Los recursos destinados al concurso de renovación parcial es de 13.229,66 dólares y alguien deberá responder por ese gasto si se anula ese concurso, advirtió.

Sin embargo, dijo que en el informe jurídico la Coordinación Jurídica concluyó que "no procede la renovación total de los consejeros del CNE sino la renovación parcial".

Pero la consejera Mishelle Calvache expresó que el informe no fue aprobado en la mesa técnica del 26 de marzo por tener "conclusiones bastante escuetas". Votó a favor de hacer la consulta a la Procuraduría, pero solicitó que no se adjunte con el informe jurídico porque a su criterio no corresponde a la realidad. Dicho informe no se conoció ni se aprobó en el Pleno.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO