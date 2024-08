El CPCCS alarga la aprobación del reglamento del concurso para fiscal general

En compás de espera. Luego de que se cuestionara su celeridad, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) resolvió este 28 de agosto de 2024 alargar más la aprobación del reglamento del concurso para la designación del nuevo titular de la Fiscalía General del Estado.

En una resolución anterior impulsada por el consejero Augusto Verduga, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana se autoimpuso la meta de aprobar el reglamento del concurso para fiscal general hasta el 30 de agosto de 2024.

Sin embargo, como producto de la mesa técnica realizada el 27 de agosto de 2024, los consejeros acordaron reformar los plazos, alargando hasta septiembre de 2024 la aprobación del reglamento para el concurso de fiscal general.

Según los nuevos plazos propuestos por el consejero Juan Esteban Guarderas, el 3 de septiembre de 2024 habrá una nueva mesa técnica para recoger aportes. Luego, el 5 de septiembre deberá estar listo el informe jurídico para que, el 6 de septiembre de 2024, el Pleno lo conozca y apruebe.

Los alcances de la probidad notoria del nuevo fiscal general, en discusión

Durante la sesión del Pleno, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Andrés Fantoni, y los consejeros Augusto Verduga y Juan Esteban Guarderas volvieron a poner en debate el alcance que debería tener la probidad notoria en el reglamento del concurso para fiscal general.

Verduga insistió en la definición hecha en su propuesta de reglamento, misma que señala que la probidad notoria de un postulante no podrá ser impugnada si no existe una sentencia ejecutoriada y no solo denuncias.

Fantoni y Guarderas, por su parte, insistieron en que la probidad notoria debe apuntar a tener postulantes intachables en el concurso de fiscal general. Es decir, que no posea ni acusaciones ni denuncias en su contra. Además ser reconocido por su honestidad y buen desempeño.

Al menos tres propuestas de reglamento colisionan dentro del Consejo de Participación Ciudadana, en especial por los apartados de la probidad notoria y el esquema de calificación. Verduga dijo poder acceder a que se incluya la prueba oral, siempre y cuando no tenga una valoración mayor a 5 puntos.

