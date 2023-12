Cotopaxi se prepara ante posibles desastres naturales

Representantes de bomberos, municipios, prefectura, Gestión de Riesgos y de la Brigada Patria participaron en una capacitación que tuvo una duración de cinco días, al final realizaron un ejercicio de búsqueda y rescate.

Personal militar de la Brigada de Fuerzas Especiales N.° 9 Patria, en coordinación con entidades de rescate seccionales y el consorcio Anticípate por el Cotopaxi, ejecutaron ejercicios prácticos de búsqueda y rescate en áreas colapsadas, técnicas y tácticas de movimiento y despliegue, manejo de víctimas y formas de identificar brechas de acceso humanitario, a fin de mejorar sus condiciones de empleo profesional inmediato y fortalecer las capacidades de respuesta ante un desastre natural (posible erupción del volcán Cotopaxi o fenómeno del niño) en el territorio nacional.

Bryan Sarchi, integrante del Batallón de Infantería Motorizado (Bimot) Esmeraldas, fue una de las personas que participó en las acciones de búsqueda y rescate de las personas que fueron sepultadas durante el deslizamiento de tierra registrado en Alausí, la noche del domingo 26 de marzo de 2023, aquí se identificaron algunas falencias que no permitió que el trabajo continúe, las mismas que han sido convertidas en fortalezas.

Explicó que las cosas positivas que obtuvieron como experiencia se fortalecieron, una de las metas del curso fue la de trabajar coordinadamente con los instituciones de primera respuesta lo que dará mejores resultados en torno a la ayuda a las personas afectadas, abarcando más sitios de ayuda.

“Cuando pasa un desastre no solo los militares, no solo los policías, no solo los bomberos actúan en ayuda de las personas sino interactuamos todo”, aseveró Sarchi, quien recalco que es importante tener capacitaciones permanente con todas las instituciones involucradas.

Magali Peña, oficial de asistencia humanitaria de Care Ecuador, manifestó que en el marco del desarrollo del proyecto Anticípate Cotopaxi donde participan varias instituciones de asistencia humanitaria, tiene como objetivo preparar a la comunidad para responder frente a emergencias y desastres a nivel de multi amenazas, por ejemplo hace unos meses atrás estuvo activo el Cotopaxi y ahora el mayor riesgo serían las inundaciones por el fenómeno del niño.

Durante el ejercicio de búsqueda en estructuras colapsadas participaron canes entrenados. Gloria Taco

Los participantes en el curso recibieron tres temáticas que serán aplicadas el momento de una emergencia, entre los temas tratados se encuentra estándares humanitarios de ayuda, centros de coordinación en sitios, lo que permitirá una mejor coordinación interinstitucional para atender la emergencia y el fortalecimiento de cómo gestionar y manejar los alojamientos interinstitucionales.

“Realmente para tener una intervención exitosa y salvar la mayor cantidad de vidas de personas y bienes, lo importante es la coordinación y gestión de información para mover los recursos adecuados en el momento oportuno y evitar duplicidad de actividades”, comentó Peña.

Gustavo Iturralde, comandante de la Brigada de Fuerzas Especiales Patria, dijo que el ejercicio que ejecutaron tuvo todos los componentes que se utilizan durante la emergencia, uno de los componentes es el registro de las instituciones y rescatistas que tienen la competencia profesional para participar en las labores de búsqueda.

Por ejemplo, es importante conocer que tipos de requisitos son los que deben cumplir, para evitar pérdida de tiempo como lo suscitado en Alausí, cuando los rescatistas del fuerte militar Patria llegaron al lugar del desastre, tuvieron que esperar alrededor de cinco horas para poder participar en las labores de búsqueda, y esto se debió a que los rescatistas no llevaron el documento que les calificaba como Insagrap, por lo que tuvieron que esperar para iniciar su trabajo.

Guillermo Chacón, jefe de operaciones del Cuerpo de Bomberos de Latacunga, indicó que es fundamental conocer la guía nacional e internacional para respuestas de emergencia, lo que permite manejar una misma línea de criterios y de asistencia humanitaria, porque lo que es importante es ayudar a personas y el auxilio debe ser coordinado entre el ente nacional e internacional.

