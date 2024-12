Cortes de luz Ecuador: horarios del 16 de diciembre por provincias

El Ministerio de Energía y Minas de Ecuador anunció la programación de cortes de luz previstos para el lunes 16 de diciembre de 2024. Las suspensiones serán de dos horas diarias, marcando una reducción de una hora en la duración de los apagones que han afectado al país durante el año.

De acuerdo con el comunicado oficial, si se cumple el cronograma establecido, estos serán los últimos cortes de energía de 2024, un año que estuvo marcado por una intensa crisis energética. Este fenómeno golpeó duramente la producción nacional y alteró la vida cotidiana de millones de ecuatorianos.

Aquí puedes revisar los horarios de los cortes programados en las distintas provincias de Ecuador para este lunes 16 de diciembre de 2024.

Los apagones se suspenden en diciembre

El Gobierno de Daniel Noboa atribuye la posibilidad de eliminar los apagones a partir del 20 de diciembre a varios factores clave. Entre ellos, destaca la incorporación de 696,7 megavatios (MW) al sistema eléctrico nacional gracias a trabajos de mantenimiento y rehabilitación en centrales térmicas e hidroeléctricas. Además, la puesta en marcha del proyecto Toachi Pilatón, tras más de una década de retrasos, contribuirá con 204 MW adicionales.

No obstante, expertos advierten que la crisis no ha terminado. Aunque diciembre y enero suelen ser meses de lluvias, la amenaza de una nueva sequía en febrero podría reavivar los apagones si no se consolidan las medidas emergentes anunciadas.

