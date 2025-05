Jueza ordena que se oficie a la Interpol para detener a Augusto Verduga

La jueza de la Corte Nacional, Daniella Camacho, ordenó la prisión preventiva de Augusto Verduga, exconsejero de Participación Ciudadana, quien reveló este 6 de mayo que está en México en calidad de refugiado político.

Para su cumplimiento, la jueza dispuso que se oficie a la Interpol a fin de proceder con la localización, detención y extradición al procesado.

La decisión fue adoptada debido a que Verduga no cumplió con la primera medida cautelar alternativa a la prisión, impuesta el 15 de marzo cuando le formularon cargos por supuesta asociación ilícita. Él debía presentarse en la Corte Nacional, en Quito, pero nunca lo hizo. Tampoco quiso revelar el lugar en donde se encontraba ni informó que había solicitado refugio a México, desde el pasado 25 de febrero, antes de la primera audiencia.

La jueza dijo que es evidente que Verduga no ha mostrado interés de presentarse en la causa, el cual no podrá ser juzgado en ausencia. "Se evidencia la existencia de riesgo procesal", dijo la jueza, y agregó: "Se ha evidenciado que no ha mostrado su interés de presentación en el país".

Verduga entregó su informe de refugio

La audiencia comenzó leyendo los escritos presentados por Verduga. “México me otorgó la condición de refugiado, en virtud de los hechos de persecución política que he enfrentado y el riesgo real, actual y grave que mi familia y yo correríamos en caso de retornar a mi país de origen”, explicó en un escrito enviado a la jueza.

La fiscal general, Diana Salazar, pidió la prisión preventiva y que se oficie a la Interpol para que se emita la difusión roja, para su localización, captura y extradición al Ecuador.

Verduga, por su parte, también solicitó ingresar al Programa de Protección de Víctimas y Testigos, pero al ser consultado por la jueza si volvería al país para someterse a la evaluación y cumplir los requisitos del programa dijo que no.

Él solicitó que se le permitiera presentarse en la Embajada de Suiza, en México. Pero esto también fue negado, ya que Ecuador no tiene una representación diplomática en ese país y el proceso penal se sigue en territorio nacional, en donde deberá comparecer para una posible audiencia de juicio.

En esta misma audiencia se revisaron la medida cautelar de Eduardo Franco Loor, otro exconsejeros procesado. En su caso, su abogado pidió que se le premita presentarse en Guayaquil, ya que padece problemas médicos. La Fiscalía no se opuso y la jueza otorgó el pedido.

