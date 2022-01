La Corte de Guayas, presidida por una jueza del caso Saab

El jueves 13 de enero se reunió la Corte de Justicia de Guayas y eligió a su nuevo titular. Fabiola Gallardo, integrante de la Sala Penal, recibió 20 de 46 votos y con ellos ganó la presidencia.

Sus dos contrincantes se dividieron 13 votos cada uno. La nueva presidenta de la Corte es una judicial con experiencia en la Fiscalía en delitos financieros y lavado de activos, antinarcóticos, delincuencia organizada y crimen transnacional. También en la Función Judicial, como jueza de Garantías Penales, de la Unidad Judicial y de la Sala Penal de la Corte.

En estas últimas funciones Gallardo fue la ponente en un caso de lavado de activos abierto en contra de Álvaro Pulido, el narcotraficante por el que Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares y socio del colombiano Alex Saab, cercano al presidente venezolano Nicolás Maduro. Saab fue extraditado a Estados Unidos con cargos de blanqueo de dinero.

Con Gallardo integraron el tribunal Manuel Suárez y Johann Marfetán. El expediente llegó por apelación de la Fiscalía al sobreseimiento de la jueza María Lorena Jaramillo en favor de Luis Sánchez (hermano de Jaime Sánchez, exasesor del expresidente Rafael Correa), Álvaro Pulido, Luis Zúñiga y Amir Nassar Tayupe.

La sala resolvió negar la apelación de la Fiscalía y ratificar el sobreseimiento de los investigados. Con ello quedó archivada la posibilidad de determinar un posible lavado de activos.

No hay nada que se pueda esconder, todo es público, absoluta tranquilidad.

Fabiola Gallardo, presidenta de la Corte de Guayas

Los procesados pertenecían al Fondo Global de Construcciones (Foglocons), empresa constituida en una notaría de Guayaquil. En menos de tres meses movió millones de dólares por exportaciones de planchas prefabricadas y acabados de construcción de viviendas sociales hacia Venezuela.

Fueron casi 160 millones en venta de material prefabricado a ELM Import de Venezuela que nunca llegó. Por esos productos solo pagó 200.000 a sus proveedores. Lo que sí llegó al país fue el dinero de la venta a través del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre). En el caso se inmovilizaron 57 millones de dólares, pero con el archivo se reclamó la devolución.

Gallardo asegura que nunca se dispuso eso. Pero justifica por qué ratificaron el sobreseimiento. En la audiencia el fiscal dijo que no hubo lavado de activos, sino un delito aduanero.

“Ante eso, cómo no se lo va a sobreseer. Si el mismo fiscal viene y dice que no hay un delito de lavado de activos, ¿qué podemos hacer los jueces?”, sostuvo Gallardo. Lo afirmado por la jueza está recogido en la sentencia de apelación del 11 de febrero de 2016. Hasta ese año el caso estuvo activo.

Pero en la Comisión de Fiscalización, su presidente, Fernando Villavicencio, no está convencido de la legalidad de lo actuado. Apunta sus señalamientos a fiscales, jueces y políticos. Pidió en diciembre al Consejo de la Judicatura que determine responsabilidades para una docena de funcionarios.

Entre ellos estaría Gallardo, a quien la investigación no le preocupa y dice que no tiene nada que temer porque no se ha hecho nada irregular.

La cifra

4 sospechosos fueron sobreseídos en una investigación por lavado de activos en el caso Foglocons.

Comparecencias

Informe del caso de Alex Saab

A finales del año pasado la Comisión de Fiscalización recibió comparecencias dentro de la investigación por las posibles exportaciones ficticias efectuadas con el sistema Sucre. La mesa legislativa pidió a la Fiscalía investigar lavado de activos, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.