El tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) integrado por Adrián Rojas, David Jacho y Roberto Guzmán, declaró este miércoles 16 de agosto de 2023 el desistimiento del habeas corpus solicitado por el exasambleísta de Pachacutik Peter Calo.

Él se encuentra recluido en la cárcel 4 de Quito acusado de presunta violación de una joven en una hostal ubicada en el centro norte de Quito a donde habría sido citada por una presunta oferta de trabajo. El martes 15 de agosto de 2023 la jueza que conoce el caso de Calo, Daniella Camacho, le negó el pedido de sustitución de medidas que presentó su defensa. Él seguirá preso en la cárcel 4 ubicada en el norte de Quito.

#ACTUALIZACIÓN | Tribunal de la @CorteNacional acoge los argumentos expuestos por #FiscalíaEc y niega el pedido de sustitución de medida cautelar al exasambleísta Peter C., quien se mantendrá con prisión preventiva. pic.twitter.com/Y6RUDcgn9n — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 15, 2023

La audiencia de este miércoles se había convocado a las 09:30 por segunda ocasión. El abogado de Calo, Freddy Ron, nuevamente no asistió a la sala de audiencias y tampoco se conectó a la sala virtual en la que se enlazaron cerca de medio centenar de usuarios.

Tribunal niega la sustitución de medidas cautelares a Peter Calo Leer más

Quién sí se conectó desde la cárcel fue Calo, además de un defensor de oficio. El juez Rojas consultó a Calo qué tiene que decir de la ausencia de su abogado. Su respuesta fue el pedido que se suspenda la diligencia. El juez repreguntó si es que se había contactado con su defensor. "No he tenido el contacto hoy día", respondió. Además añadió que el día anterior le mandó a comunicar con un abogado que iba a pedir diferimiento de la diligencia. Pero en la Corte no hubo el pedido.

Casi media hora después se conectó a la sala virtual José Lárraga quien se identificó como otro de los defensores de Calo. Su intervención fue para decir que desistían del habeas corpus presentado en nombre de Calo. El juez Rojas expresó su malestar. Insistió que no pueden mirar al proceso "como algo inerte y al capricho unilateral de uno de los sujetos. Esta Corte, esta sala y la administración de justicia merecen todo el respeto absoluto". Cuestionó que "no podemos llegar simplemente después de 30 minutos de instalada la diligencia a decir telefónicamente que vamos a suspender, existen procedimientos".

Abogado de exasambleísta Calo recibe dos salarios de multa por no ir a audiencia Leer más

Al final del intento de audiencia el juez, quien dijo que Calo no es responsable de lo que ocurrió, el tribunal escuchó a calo quien confirmó que desistía del recurso con el que pretendía recuperar la libertad. Finalmente el pedido fue acogido. "Este tribunal declara el desistimiento de la acción de habeas corpus planteada por el señor Peter Calo", anunció el juez y declaró concluida la diligencia.