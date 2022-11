Este martes 29 de noviembre se hizo pública la decisión de la Corte Constitucional (CC) sobre el análisis que hicieron los jueces sobre dos preguntas que planteó el presidente Guillermo Lasso para la Consulta Popular que se prevé se realice el 5 de febrero, el día de las elecciones seccionales.

El organismo sesionó el lunes 28 de noviembre y resolvió que dos preguntas "no se adecúan con lo parámetros de control previstos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional".

La pregunta 1 plantea "destinar los valores comisados por delitos vinculados al crimen organizado a programas de educación con énfasis en niñez y adolescencia". Mientras que la pregunta 3 propone "la aplicación de un incentivo tributario a quienes emplean a personas mayores de 45 años para promover el empleo de este grupo etario". Estas preguntas fueron entregadas por el Ejecutivo el 31 de octubre pasado, que buscaba se anexen a las ocho que que ya han sido aprobadas por la corte.

La CC argumentó que la desaprobación de esas preguntas se produjo debido a que los anexos se extralimitan a los temas puntuales de las interrogantes.

"En su dictamen la Corte precisó que las reformas legales incluidas en los anexos de las preguntas 1 y 3 se refieren a temas que no estaban contemplados en la pregunta, desbordando así su alcance, lo que afecta la libertad del elector e incumple la carga de lealtad. Así también, la Corte identificó que, las disposiciones jurídicas propuestas en la consulta de las preguntas 1 y 3 superaron el control material conforme a lo previsto en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, sin embargo, al no haber superado el control formal, no pueden ser aprobadas", se lee en una comunicación de la CC.

La resolución se definió con seis votos concurrentes y dos votos salvados parciales de los jueces constitucionales. Ellos hicieron un exhorto a la Presidencia y a la Asamblea para viabilizar esos temas por la vía legislativa.

"Por lo expuesto, esta Corte exhorta a la Presidencia de la República a presentar los temas planteados a la Asamblea Nacional a través de proyectos de ley. A la vez, exhorta a la Asamblea Nacional a sintonizar con las necesidades urgentes del país y la realidad que vive el Ecuador y cumplir su rol de legislador responsable, según sus competencias constitucionales", se destacó en la comunicación.