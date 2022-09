Lo único cierto es que llegaron sin certezas. La noche de ayer, la Asamblea Nacional tenía previsto iniciar el juicio político en contra de una exvocal y tres integrantes actuales del Consejo de la Judicatura (CJ) sin saber si habrá los votos para censurarlos y destituirlos hoy o en la madrugada del viernes.

Los 94 apoyos con los que dijo contar la legisladora e interpelante Viviana Veloz, de Unión por la Esperanza (UNES) el martes, hasta ayer no aparecían sobre todo porque bloques como Pachakutik y la mayoría de la Izquierda Democrática (ID) no definían una postura. En rigor, el correísmo solo tenía asegurado el respaldo de los catorce asambleístas del Partido Social Cristiano (PSC).

Esto generó nerviosismo y acusaciones. El asambleísta por Pachakutik, Rafael Lucero, dijo que otros legisladores y asesores, de lado y lado, se habrían comunicado con los indecisos para hacerles ofertas a cambio de votos.

Incluso, habló de “mediadores” que, a nombre del presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, le llamaron para ofrecerle “puestitos” si votan a favor de la censura y destitución de los vocales.

Trámite. Se espera que hoy, pasado el mediodía, concluya la defensa de los interpelados. Luego se abrirá el debate de los legisladores.

Eso fue negado por Saquicela, quien de inmediato llamó a Lucero. “Él me ha dicho que no ha tocado ningún nombre. Le pedí que me diga quién le ha ofrecido (los cargos) para que se tomen las medidas del caso y me respondió que personalmente conversará conmigo porque ese momento estaba ocupado”, señaló el presidente.

Será el Pleno de la Asamblea el que decida en base a las pruebas aportadas. Virgilio Saquicela,

​presidente de la Asamblea

Llama la atención que en esta ocasión la alianza UNES- PSC no haya conseguido, como en otras, el apoyo incondicional de los rebeldes de Pachakutik y la Izquierda Democrática que suman 11 votos.

Si bien aseguran que no se han decidido, Mario Ruiz, de los disidentes del movimiento indígena, dijo que el juicio estaba “demasiado politizado” y que las causales no estaban enfocadas a defender al común de la gente sino a “delincuentes de cuello blanco”.

¿La mayoría está rota? “No, pero no quiere decir que siempre tengamos que apoyarlos. Pregunten a ellos (UNES) si apoyan la eliminación de sueldos vitalicios a expresidentes y exvicepresidentes que propone el compañero Darwin Pereira. No la apoyan. Entonces qué, solo quieren que los apoyen cuando a ellos les beneficia. No es así”, cuestionó Ruiz.

Los disidentes de la ID, en cambio, decidieron seguir los lineamientos del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) que dispuso que el bloque se abstenga de votar en todas las mociones en torno al juicio político, lo que coadyuvaría las intenciones del Ejecutivo.

Y cuando parecía que volvía la disciplina en la socialdemocracia, aparecieron los orgánicos encabezados por el jefe de bloque, Marlon Cadena, Wilma Andrade, Yeseña Guamaní, Daniel Onofa, Ramiro Frías y Rodrigo Fajardo, a decir que no reconocen lo dispuesto por el CEN y que definirán su voto luego de escuchar a la interpelante y los interpelados. Una luz de esperanza para el correísmo.

El legislador oficialista, Juan Fernando Flores, señaló que hasta ayer no habían los votos, porque incluso algunos de los que se pronunciaron a favor de la continuidad del juicio no necesariamente lo harán por la censura. “Si bien hubo 87 legisladores (que dijeron sí a continuar con el juicio) consideramos que la votación final quedará por menos de los 80 asambleístas”, dijo.

Saquicela adelantó que el juicio durará entre 15 y 20 horas. Hoy se prevé reinstalar la sesión a las nueve de la mañana. “Esperemos que terminemos mañana (hoy) o en la madrugada del viernes con la votación”, señaló.

Esto también preocupa a legisladores como Pereira y el propio Flores, quienes temen que esto se quiera resolver entre “gallos y medianoche”.