Correa dejó solo y en riesgo a su propio binomio

Visiones distintas sobre un mismo tema. En el Consejo Nacional Electoral (CNE) se avizoran nuevas discrepancias. Esta vez, generadas por la posibilidad de que la alianza Centro Democrático- Compromiso Social pueda, o no, presentar un nombre distinto al de Rafael Correa como compañero de fórmula del precandidato a la presidencia, Andrés Arauz.

La situación es inédita. Desde que la Constitución de 1978 determinó que los binomios presidenciales fueran elegidos en una misma papeleta y desde 2012 cuando se instauró el requisito de que los aspirantes acepten personalmente la postulación, no había sucedido que un precandidato llegue solo a la etapa previa a la inscripción oficial. Arauz fue el único que acudió a confirmar su precandidatura.

La calidad de un precandidato se perfecciona con la aceptación de su precandidatura de forma indelegable y personal Enrique Pita,

​Vicepresidente del CNE

Consultado sobre el futuro del binomio del correísmo, el consejero electoral José Cabrera le dijo a EXPRESO que todavía tienen la oportunidad de presentar otro nombre antes del 18 de septiembre que empieza la de inscripción de candidaturas. “Ellos dependen de sus estatutos para cambiar de candidato. Miremos lo que pasó con Pachakutik, en donde la persona propuesta para vicepresidenta declinó y sin necesidad de primarias se la reemplazó”, dijo Cabrera.

Sin embargo, hay una diferencia, la bióloga Virma Cedeño, quien reemplazó a Larissa Marangoni, para hacer dupla con Yaku Pérez, sí aceptó personalmente la precandidatura con lo que se configuró el binomio, algo que no hizo el expresidente Correa.

El expresidente Correa no aceptó su candidatura porque no vino personalmente a firmar, pero pueden reemplazarlo por otra persona José Cabrera,

​Consejero electoral

Para el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, la falta de esa acción hace imposible que la alianza pueda acercarse al CNE a proponer otro nombre. “El Reglamento de Democracia Interna establece la posibilidad de cambiar un precandidato en cuatro escenarios: fallecimiento, renuncia, inhabilidad física o mental del precandidato, pero Correa no puede ser considerado precandidato, porque no aceptó tal calidad, por lo tanto, no puede ser reemplazado”, según Pita.

En el tapete Centro Democrático baraja algunos nombres para el reemplazo. En la lista está el comunicador Carlos Rabascall, la exministra de Finanzas, María Elsa Viteri, y la propia Pierina Correa, a quien su hermano le hizo ayer un guiño al decir que “muchos quieren que continúe el nombre Correa en el binomio”.

En este caso, la suerte de Arauz está echada por la necedad de Correa. Según la Constitución, el binomio es inseparable Ismael Quintana,

​Constitucionalista

El constitucionalista Ismael Quintana analizó la normativa vigente y considera que al no haber aceptado personalmente Correa la nominación, se entiende como algo “no hecho”, por lo que el exmandatario no existe como precandidato. En esa situación, no se lo puede inscribir y al no haber inscripción el CNE no tiene candidato al cual rechazar y, por lo tanto, dar plazo para reemplazarlo en 48 horas. “Si el CNE aplica con corrección la ley, esa alianza tendría que ir solo con listas de asambleístas”, dijo Quintana.

¿Quién tendrá la última palabra? Según Pita, a partir del 18 de septiembre el pleno del CNE tendrá que aprobar o desaprobar las candidaturas luego de analizar si cumplieron con los requisitos establecidos en la ley. Quintana, sin embargo, recordó que las decisiones del CNE pueden ser elevadas ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).