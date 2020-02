Coronavirus: Cancillería analiza opciones para evacuar a los ecuatorianos en Wuhan

La Cancillería ecuatoriana confirma que explorará opciones con miras a concretar una evacuación de los nueve ciudadanos ecuatorianos residentes en Wuhan, ciudad china donde se originó el nuevo coronavirus 2019. En un comunicado difundido hoy, 4 de febrero de 2020, la cartera de Estado también revela que se analizó algunas modalidades de evacuación en conjunto con países latinoamericanos, una de ellas, la salida vía terrestre a otro punto de China para luego abandonar el país.

La @CancilleriaEc informa que tan pronto el Ecuador conoció la situación de emergencia sanitaria en Wuhan, causada por el brote epidémico del coronavirus, la @EmbajadaEcuChi tomó contacto con los estudiantes ecuatorianos en esa localidad: https://t.co/4oItSl9a3j pic.twitter.com/1UUD97Ea0q — Cancillería Ecuador (@CancilleriaEc) February 4, 2020

No obstante, esa opción fue descartada luego de que autoridades de Wuhan, con el objetivo de fortalecer el control sanitario, informó que la evacuación por vía terrestre ya no sería factible. Surgió otra opción de salida al conocer que un país latinoamericano iba a evacuar a sus ciudadanos por vía aérea. De acuerdo al comunicado, se tomó contacto con las autoridades a fin de incluir a los ecuatorianos en el vuelo de evacuación. Sin embargo, debido a la capacidad del avión y a otros aspectos logísticos, se dio a conocer a Ecuador que lamentablemente no se transportarían pasajeros que no fueran nacionales del Estado que fletaría la aeronave, reza parte del comunicado oficial.

Las autoridades chinas han recomendado, siguiendo protocolos locales e internacionales, que los estudiantes cumplan la cuarentena en la ciudad de Wuhan antes de buscar salir de esa ciudad por vía aérea. Comunicado de la Cancillería ecuatoriana.

Es por ello que la Cancillería anuncia que continuará explorando opciones con miras a concretar una evacuación "en condiciones que garanticen su integridad y su salud, en coordinación con las autoridades sanitarias de la República Popular China y en atención a los protocolos de extracción, transportación internacional y de arribo al país de destino, establecidos por la Organización Mundial de la Salud ante la declaratoria de alerta sanitaria internacional".

La cifra oficial de hoy eleva a 425 los muertos y a 20.438 los contagiados en China con este nuevo tipo de neumonía.