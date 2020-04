Coronavirus: los casos de violencia intrafamiliar alertan a las instituciones

“Ayúdeme mi pareja me está agrediendo”. “Me están pegando y tengo boleta de auxilio”. “Mi papi le está pegando a mi mami”. “Mi papi está borracho le está pegando a mi mami”. Son entre otros los pedidos de ayuda que han ingresado al sistema ECU911 durante la emergencia sanitaria que busca frenar el avance del coronavirus en el Ecuador.

Según estadísticas de ese servicio, entre las 00:00 del 12 de marzo hasta las 05:00 de 21 de abril de 2019 el ECU recibió 14.315 llamadas de auxilio por violencia intrafamiliar. En el mismo periodo en 2020 hubo 9.221 pedidos de auxilio. La mayoría ingresaron al ECU Samborondón con 2.896, en Quito 2.306, en Ambato 687, en Santo Domingo 542 y en otros centros 2.790. En el ECU se mantiene el patrón de mayor número de llamadas durante los fines de semana, en especial el día domingo.

La Policía está pendiente de los casos. Desde hace varias semanas inició campañas orientadas a la visualización de la problemática. “Si conoces algún caso de violencia física, sicológica o sexual a mujeres, niñas o adolescentes: Denuncia al 1800 DELITO (335486)”, es el mensaje.

Númerico de víctimas atendidas por violencia intrafamiliar por subzonas #CuidandoDeTi #ConvivenciaSinViolencia pic.twitter.com/eFmPkrRQUw — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) April 20, 2020

La preocupación en el Distrito Metropolitano de Quito ha juntado a varias entidades a fin de emprender acciones. El comandante de Policía del Distrito Metropolitano, Fausto Salinas, informó que con la vicealcaldesa Gisela Chalá, con las dependencias del Municipio encargadas de los temas de derechos, la Dinapen, el Departamento de Violencia Intrafamiliar de la Policía, el ECU, se han realizado ya al menos dos mesas de trabajo.

“Vamos a articular algunas actividades adicionales a las que se realizan, vamos a seguir trabajando en esto”, señaló. El oficial dijo que aunque no hay incremento en las cifras los escenarios del encierro obligan a tomar medidas y a estar precavidos. Contó que en Quito un ciudadano fue detenido luego de agredir a su pareja y a los policías que fueron a atender el pedido ded auxilio. No es el único caso. Se han hecho varias aprehensiones, informó el comandante.

Por su parte el Municipio capitalino dio a conocer que el Patronato San José, a través de la Casa de la Mujer recibe y atiende a víctimas de violencia durante la emergencia sanitaria. Se trata de un centro de acogida para mujeres y sus hijos en alto riesgo por violencia. Tiene capacidad para 40 personas en donde se brinda alojamiento, alimentación, asesoría legal, atención psicológica, apoyo para acceder a bolsas de empleo y acompañamiento educativo y pedagógico.

Jessica Jaramillo, experta en temas de violencia de género señala que muchas de las mujeres que están en sus casas están conviviendo con el agresor. Ellas, al no saber los canales que tienen a su disposición, muchas entienden que esperar a delitos flagrantes que pueden ser desde un golpe hasta delito sexual. Jaramillo destaca que las llamadas de auxilio muestran que “la violencia intrafamiliar está presente en las condiciones de confinamientos y muchas veces se da porque hay presión de estar encerrados, la sicológica, la situación económica, la falta de recursos y eso incide en la agresividad del agresor”.

Añade que hay otra condición: las madres agredidas están encerradas con los hijos, no tienen donde ir, no tienen quien les reciba y no tienen más opción que quedarse en el sitio en el que están encerradas.

Añade que la Fiscalía ha habilitado una opción para denunciar esos casos pero no es de conocimiento público aún. Eso se debe a que el anuncio recién se hizo el 20 de abril. En su cuenta Twitter la Fiscalía informó que se ha puesto a disposición de los ciudadanos “una opción para denunciar delitos relacionados con violencia de género o en el núcleo familiar, a través de su página web”.

#ATENCIÓN | Si eres víctima o conoces de algún caso, ¡DENUNCIA! #FiscalíaEc habilita una opción para denunciar delitos relacionados con violencia de género o en el núcleo familiar, a través de su página web.

Link: https://t.co/yY6eglyz9i pic.twitter.com/UnRpkyISRr — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) April 20, 2020

En un comunicado colgado en la misma red social, la Fiscalía señaló que consciente y preocupada por la violencia contra las mujeres y el núcleo familiar pone a disposición de los ciudadanos la posibilidad de realizar denuncias por esos delitos a través de su página.

Uno de esos casos de violencia intrafamiliar se registró en Napo. Un hombre de 43 años irá a juicio directo cuando acabe la emergencia por provocar lesiones con un cuchillo a su pareja e hijo. El sospechoso habría regresado a su casa el 13 de abril en estado etílico. Él golpeó a la hija de cuatro años que estaba llorando.

Por defender a la menor ella le dio dos cachetadas en el rostro al marido. Él fue a la cocina, tomó un cuchillo e intentó apuñalarla. El hijo de 20 años de la pareja trató de impedir que su padre mate a su madre y resultó herido. Fue necesaria la intervención de varios familiares para someter al agresor. Cuando llegó la Policía lo encontró amarrado con una soga.