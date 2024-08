Guayaquil destina $ 472 mil para yoga, teatro, canto y un 'skatepark de papel'

EXPRESO sigue revisando el destino de los $ 109 millones que el Concejo Cantonal concedió a fundaciones, personas naturales e instituciones del mismo Municipio de Guayaquil.

Entre mayo de 2023 y mayo de 2024, de las arcas municipales se destinaron esos recursos para proyectos y el funcionamiento de entes. Diario EXPRESO revisó los documentos de las sesiones de la corporación edilicia de ese periodo e identificó que en 21 reuniones se aprobaron, al menos, 32 convenios.

Una de las entidades beneficiarias es la entidad de caracter privado Fundación Malecón 2000 a cargo de la administración de los bienes públicos Malecón 2000 y Malecón del Salado, además de los recursos que estos generan. En dos convenios, la fundación recibió $ 472 mil para impulsar los proyectos Martes Dorados (222.000) y Malecón al Aire Libre ($ 250.400).

Al llegar al edificio de la Fundación Malecón 2000, el equipo de Diario EXPRESO es recibido por el gerente general de esa entidad, Alberto Loor; y el director de Deportes del Municipio de Guayaquil, Carlos Morán. Los acompaña personal de comunicación. Antes de iniciar la entrevista pautada, se muestran dos videos en los que se recogen testimonios de personas que se benefician de las clases de yoga, zumba, taichí y eventos de teatro, canto, entre otras actividades.

En uno de los videos, una señora, de unos 50 años, se muestra emocionada, parece que solloza, mientras le da las gracias a Aquiles Álvarez, a quien otras personas le dicen "don Aquiles". Se refieren al alcalde de la ciudad, quien el jueves 1 de agosto arremetió contra este Diario por la publicación "Los millonarios convenios de los que evita hablar el Municipio de Aquiles Álvarez".

Una semana después y ante un nuevo pedido de entrevista de EXPRESO, las cabezas de las entidades relacionadas con los dos convenios antes citados atendieron la solicitud. Después de la exposición de los videos, Alberto Loor, gerente de Malecón 2000 dice que los proyectos se ejecutan con el objetivo de atender a poblaciones vulnerables, como adultos mayores y personas con algún tipo de discapacidad.

"Martes Dorados es una actividad cultural, cuyo objetivo es dar un plan gratuito, toda la semana, apuntando principalmente a los adultos mayores. Actividades de danza, cultura, shows artístiticos, sin ningún costo, donde las personas pueden acudir", destaca Loor.

Mientras, Carlos Morán, director de Deportes del Municipio de Guayaquil -a cargo de acoger los proyectos ligados al deporte y supervisarlos-, refiere que Malecón al Aire Libre busca promover la actividad física en la comunidad.

"La intención y competencia de la dirección es tratar de generar actividad deportiva, ciertos proyectos de nosotros y en otras ocasiones damos el aval. Tratando de llegar a todos los grupos objetivos", indica Morán.

Tanto Martes Dorados como Malecón al Aire Libre se ejecutaron con dinero de la fundación y los recursos que esta recibió por parte del Cabildo, a través de los dos convenios que aprobó el Concejo Cantonal. El primer proyecto tiene una relación de financiamiento 60-40, es decir, 60% de la fundación y 40% de la municipalidad. El segundo proyecto, en cambio, tiene una relación de 57% de la fundación y 43% municipal.

El desglose de los rubros de Martes Dorados

De acuerdo con los documentos, los $ 222 mil de inversión municipal se destinaron para personal técnico, logístico y de apoyo, servicio de limpieza, costos de uso de las instalaciones del Malecón del Salado y publicidad. De hecho, en el rubro de publicidad se consideraron $ 135 mil, es decir, más de la mitad del monto que se recibió por el convenio.

Rubros de inversión de Martes Dorados. Fundación Malecón 2000

"Esta comunicación es lo que hace que sea positiva y que llegue a los beneficiarios para que puedan asistir a la actividad y porque la publicidad de las redes de la institución no es suficiente", justifica Loor.

Este Diario solicitó el listado de proveedores de publicidad a la Fundación Malecón 2000, pero esa información no consta en los documentos que entregó esa entidad, pese a que el gerente se comprometió a hacerlo. En los papeles se detallan los costos de las piezas publicitarias, como lonas, por unos $ 2.800 cada una.

"Es importante recalcar que todo ingreso recibido por Fundación Malecón 2000 se reinvierte en las actividades, operación y mantenimiento de los espacios que se encuentran administrados por nosotros en virtud del comodato celebrado hace 25 años", se justifica en la respuesta a EXPRESO.

En la documentación, se indica que de julio de 2023 a julio de 2024 asistieron unas 6.200 personas a las actividades de Martes Dorados.

También se adjuntaron soportes fotográficos de la realización de los eventos de teatro, canto, baile, entre otras muestras artísticas que atraen a adultos mayores y a personas de otras edades. Estas actividades se desarrollan los martes, en horas de la tarde. Pese a que ya finalizó el plazo del convenio, la entidad indica que se seguirán realizando estos días culturales, con acuerdos con los artistas y fondos de autogestión.

El desglose de los rubros de Malecón al Aire Libre

Según los registros del convenio, el proyecto Malecón al Aire Libre tiene un costo de inversión de $ 579.624, de este monto la inversión municipal es de $ 250.400 que se consideró para costear el uso de espacios en el Malecón del Salado, unos $ 120 mil; y se repite la fórmula para pagar la publicidad, $ 130.400.

Este proyecto consiste en ofrecer al público en general clases de disciplinas deportivas, de lunes a viernes, en horarios matutinos y verspertinos: yoga, zumba, cross training y hula hula, de acuerdo con el detalle de los documentos.

"Nosotros supervisamos el convenio. Visitamos las clases de zumba, de ejercicios funcionales. No conocemos a quién han pagado. Eso se ve en la declaración final (...). Es gente que se levanta temprano, se prepara todo el día para hacer estas actividades, porque es lo que los llena. Ya no tienen trabajo, no tienen hijos pequeñas. Estas actividades terminan siedo la motivación del día", destaca Carlos Morán, director municipal de Deportes. En un reporte se detalla que el proyecto tuvo más de 6 mil visitantes en casi un año.

El resto de la inversión también es dinero de la ciudad. Entre los rubros de ese proyecto está la construcción de un skatepark o pista de patinaje: costo de implementación, $ 14.100; y el costo de uso de espacio para su implementación, $ 240 mil.

Un skatepark pendiente

El proyecto Malecón al Aire Libre tiene un componente particular, la implementación de una pista de patinaje que tenían que estar lista, pero que sigue en papeles. Este Diario identificó ese vacío entre las obras y servicios que debían cumplirse en un plazo de doce meses, que ya terminó.

Se buscó una respuesta ante el Municipio de Guayaquil y la Fundación Malecón 2000, teniendo en cuenta que una parte importante del medio millón de dólares de inversión se lo consideró para las estructuras que darían forma al circuito deportivo.

Carlos Morán asegura que una diferencia de criterios entre grupos de la comunidad de patinadores de la ciudad sobre el proyecto atrasó la implementación: "Qué sucedió. Venía otro colectivo y decía 'no, no, yo no lo quiero así'. Y la verdad, nosotros por querer socializar de cierta manera, cometimos el error de escuchar a todo el mundo. Está demorado, pero el convenio no se cierra hasta que se cumplan todos los objetivos".

El proyecto Malecón al Aire Libre se ejecutó en la administración de Natalí Lara. El actual gerente, Alberto Loor, lleva dos meses en el cargo.

"Ahorita se está cerrando y ejecutando la construcción de la actividad, dentro de una zona que hubo que analizar. En los malecones tenemos adoquín que no es el piso adecuado para la actividad de la patineta", afirma Alberto Loor, de la fundación.

El skatepark estará ubicado en unos 4 mil metros cuadrado, en el sector de la Plaza de los Mariscos, en el Malecón del Salado, junto al puente del Velero. Se estima que la semana del 12 de agosto inicie la construcción de la pista de patinaje, que durará, máximo un mes, según Loor.

