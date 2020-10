La Contraloría inició el examen a las transacciones entre Petroecuador y OCP

Las dudas y contradicciones se resolverán en febrero. La Contraloría General del Estado inició, este mes, un examen especial para analizar los pagos que hace el Estado a la empresa privada Oleoducto de Crudos Pesados del Ecuador (OCP). Al organismo de control le llama la atención la tarifa pagada por el transporte de crudo.

René Ortíz asegura que el nuevo gerente de Petroecuador cumplirá con OCP Leer más

El 5 de octubre de 2020, según el documento al que accedió EXPRESO, se emitió la orden de trabajo para que la Contraloría inicie los estudios pertinentes. Se trata de una "orden de trabajo para acción de control imprevista" que se sustenta en los cuestionamientos que surgieron en los últimos meses.

Entre abril y septiembre de este año, las autoridades de Petroecuador -que dejaron el cargo precisamente por el tema- aseguraron que Ecuador no debía pagar dos dólares por cada barril transportado por OCP. Afirmaron que el valor real era de 1,40 dólares porque esa fue la tarifa que la empresa privada cobro a otro usuario en 2017.

El contrato entre OCP y el Estado especificaba que el país pagaría dos dólares o la menor tarifa cobrada.

El ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, René Ortíz, no estuvo de acuerdo con la reducción del pago y hasta calificó de 'absurdas' a las alternativas de pagar menos. Él aseguró que el contrato está vigente desde 2018 y por eso no se debe tomar en cuenta la tarifa de 1,40 dólares.

Las dudas por la tarifa que se paga a OCP llegan hasta Carondelet Leer más

A la Contraloría General, sin embargo, le quedaron dudas y por eso empezó el examen. Según la orden de trabajo, en el examen se analizará el "cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás normativa aplicable a los procesos precontractual, contractual y ejecución. También se verificará el cumplimiento de las cláusulas contractuales y la legalidad, propiedad y veracidad de los pagos efectuados".

En febrero, espera la Contraloría, estaría listo el informe que definirá cuál es el valor correcto e incluso podría implicar la devolución de dinero por parte de la OCP.