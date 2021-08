La Contraloría detecta más anomalías en las compras del hospital Teodoro Maldonado Carbo

En Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil se hicieron compras por alrededor de 17 millones de dólares, eludiendo procedimientos de contratación. Lo determinó una auditoría efectuada por la Contraloría. Según el informe, se utilizó la figura de convenios de pago para adquirir medicamentos e insumos médicos, con precios referenciales superiores a los del mercado. En las contrataciones no se habrían contemplado los procesos regulares establecidos en Ley de Contratación Pública.

Según el informe, entre enero de 2018 y julio de 2020, en esa casa de salud se habrían autorizado convenios de pago por un total de 17’508.578 dólares la compra de los fármacos e insumos evadiendo los procedimientos.

En un comunicado la Contraloría señaló que los convenios de pago, en contratación pública, se emplean para cumplir obligaciones imprevistas, que requieren respuestas institucionales urgentes en circunstancias que impiden el desarrollo de las fases de contratación señaladas en la ley.

El informe se aprobó en mayo. En él se señala que no se justificó el uso recurrente de la figura y que los productos se adquirieron a precios superiores a los del mercado y a distribuidores no autorizados.

Con esa figura se cubrieron obligaciones sin respaldo contractual por 8’879.963 y 8’628.615 dólares derivadas de órdenes de compra de medicamentos y dispositivos médicos, respectivamente, dice el organismo de control.

Ya en lo relacionado con los productos, la Contraloría afirma que los funcionarios del hospital no hicieron estudios para determinar los precios referenciales e invitaron a personas naturales para que presenten proformas. Al no ser distribuidores autorizados, no

ofertaron los precios más convenientes. Eso habría provocado que los costos finales se incrementen hasta en un 5.350 %. Ese porcentaje representó 4’823.149 dólares.

La auditoría determinó que durante el examen especial además se establecieron faltantes en bodega de los insumos. "Los ajustes y registros de egresos no cuentan con documentación que sustente las operaciones, causando un perjuicio al hospital de USD 1’185.025", dice el informe.

En 2019, en una auditoría previa, la Contraloría aprobó el examen especial a los convenios de pago celebrados en el hospital con proveedores de bienes, obras y servicios. El informe indica que, entre 2015 y 2018, se aplicaron convenios de pago en 18 procesos y generaron perjuicios económicos por 11’905.318de dólares debido a las diferencias entre los precios referenciales del mercado y los que pagó el hospital.

EXPRESO consultó al gerente de la casa de salud por un pronunciamiento sobre el tema. Esperamos su respuesta. En Ecuavisa el funcionario señaló que en esa entidad hay apertura para que los entes de control investiguen e identifiquen las anomalías.