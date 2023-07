El exalcalde del Municipio de Colta no terminó el contrato pese al incumplimiento de la contratista.

La Contraloría General del Estado (CGE) confirmó este 13 de julio de 2023 una glosa por 2,7 millones de dólares para un exalcalde y exfuncionarios del cantón Colta, en Chimborazo; así como para la contratista a cargo de la construcción del mercado mayorista del municipio.

Según el informe de la entidad, los exfuncionarios municipales no precautelaron los recursos invertidos en la construcción de la obra, ni impusieron multas a la compañía a cargo del proyecto, que estuvo paralizado desde 2019 hasta 2020.

Esto, según continúa el informe de la Contraloría General del Estado, les atribuye una responsabilidad civil, la cual se estableció “por la falta de control en la ejecución de los trabajos, de acuerdo con los plazos establecidos en el contrato”. Asimismo, destaca que se constató que la obra estuvo paralizada por 337 días, incumpliendo el cronograma.

El exalcalde no gestionó la recuperación de los anticipos entregados. Tampoco impuso multas por la ejecución parcial de la obra, que solo llegó al 8 % del anticipo, que ascendió a 1,2 millones de dólares, y permitió que el contrato continúe pese a que le recomendaron terminarlo.

Asimismo, la Contraloría General del Estado identificó que el administrador y el fiscalizador del proyecto no supervisaron ni evaluaron el cumplimiento de las obligaciones del contratista. Los exfuncionarios no tomaron acciones para prevenir retrasos injustificados en la construcción del mercado y no garantizaron la ejecución adecuada de los trabajos.

La Contraloría también señaló a la contratista a cargo de la construcción del mercado, por incumplir el objeto de la contratación, lo que ocasionó que no se entregue la edificación en el plazo previsto y que los recursos invertidos en esta obra no sirvan para satisfacer las necesidades de la población de Colta.

Los señalados podrán presentar un recurso de revisión ante la entidad o tribunales de lo Contencioso Administrativo.