En el Laboratorio de Criminalística de Quito se realiza este martes 23 de noviembre del 2021 la extracción de la información contenida en el teléfono de Sebastián Yunda.

Se trata de una pericia que tiene el carácter de reservada que ha sido autorizada por el juez Máximo Ortega, quien maneja el expediente por supuesta asociación ilícita.

En este caso está procesado el hijo del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, y otras siete personas. Ellos son su tío César Yunda, Christian Hernández, exasesor de Jorge Yunda; Cinthya Puga, exjefa de despacho del Alcalde; Adrián Haro, gerente de la empresa pública metropolitana EMSeguridad; Pamela Novoa, Nancy Gaybor y su esposo, el empresario chino Yinlong Wang.

El exalcalde de Quito también fue convocado para que asista a la diligencia, pero al no ser parte procesal, pues no está imputado en este expediente, su presencia no es obligatoria.

“La Fiscalía nos ha convocado a la audiencia de materialización y extracción de información del teléfono de Sebastián Yunda, pero llama la atención de que es un teléfono que ya consta en otro proceso”, dijo María Dolores Veintimilla, abogada de Wang Yinlong.

Según ella, la Fiscalía ha vulnerado el debido proceso y el caso está “repleto de nulidades”, por lo que su estrategia será lograr que el juez declare inválidas las evidencias recogidas por la Fiscalía.

Édgar Molina, abogado de Sebastián, asistió a esta diligencia. Su cliente se encuentra prófugo de la justicia y es buscado en 194 países, luego de que la Interpol emitiera una alerta roja para su captura y extradición.

Para la Fiscalía, la apertura del celular servirá para incluir nuevos datos sobre las relaciones que mantenían los familiares del exalcalde con funcionarios del Municipio y con contratistas.