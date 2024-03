"Queremos una vida digna, sin contaminación", dicen niñas en caso Mecheros

Finalmente las niñas demandantes del caso Mecheros llegaron a Quito este martes 12 de marzo de 2024. Desde la noche del lunes 11 de marzo, en redes sociales, dieron a conocer que la Policía Nacional y militares les impidieron el paso para llegar hasta la capital.

En un video, Leonela Moncayo, una de las demandantes, señaló que "si no nos dan el paso, para llegar a la capital, haremos un plantón aquí en Cascales, Sucumbíos".

Para este martes se convocó a una rueda de prensa en la Casa de la Cultura, además estaba prevista la realización de un foro y varias marchas, para exigir el cumplimiento de la sentencia que ordena la eliminación de los mecheros en la Amazonía.

Después de horas de viaje, las demandantes cumplieron su objetivo y llegaron a Quito. En la rueda de prensa, Leonela señaló que han "recibido mucho maltrato e irrespeto que da vergüenza", esto en referencia al impedimento del paso en Cascales.

"El mismo Estado nos está poniendo barreras para seguir luchando. Vamos a seguir exigiendo que se eliminen los mecheros, que respeten nuestros derechos. Queremos una digna, sin contaminación", dijo la joven.

En su intervención, manifestó que los mecheros solo dejan muertes, contaminación y enfermedades; recalcó que como amazónicos "seguirán en la lucha".

Skarlet, otra de las siete niñas que llegaron a la ciudad, mencionó que cerca de hogar, en Orellana, hay un mechero y cada día los pobladores ven como el aumenta y se esparce. "Eso respiramos", dijo.

El abogado Pablo Fajardo señaló que el Estado debía eliminar 443 mecheros en 18 meses, tras la sentencia de la Corte Provincial de Sucumbíos. Sin embargo, aseguró que después de 30 meses solo se han eliminado dos mecheros.

Fajardo también recordó que en la comparecencia en la Asamblea, el pasado 21 de febrero, cuatro demandantes fueron maltratadas por la Ministra de Energía y Minas.

También denunció que días después, la vivienda de Leonela sufrió un atentado con un explosivo que fue colocado frente a su vivienda.

Al igual que las niñas, Fajardo mencionó que no se detendrán en su lucha. Está previsto que hagan un plantón afuera de la Corte Constitucional, y no descarta tomar otras acciones dentro y fuera del país para hacer cumplir la sentencia.

Lo que exigen a las autoridades

Leonela Moncayo, una joven que habita en la zona de influencia, exigió ante la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, en febrero pasado, respeto por la sentencia con la que la Corte Provincial dispuso eliminar 443 mecheros de la Amazonía ecuatoriana, de los cuales 210 estaban en la provincia de Sucumbíos, hasta 2021.

"Por favor, respeten la sentencia. No están contaminando, nos están matando. Cuanta gente no ha muerto con enfermedades. Desde que yo nací he tenido un mechero en mi casa. Después de la sentencia no los eliminaron, los taparon con un tubo en una estación que está rodeada de personas", denunció la joven, quien con carteles en mano hizo una simulación sobre cómo se vería la capital ecuatoriana si tuviera mecheros, al igual que en la Amazonía.

