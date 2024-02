Niñas de la Amazonía se enfrentan a autoridades a gritos y exigen apagar mecheros

La Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales convocó a varias autoridades, el pasado miércoles 21 de febrero, a comparecer ante el pleno de la Asamblea Nacional para conocer cómo avanza el cumplimiento de la sentencia de la Corte Provincial de Sucumbíos, emitida en 2021, con la que se exige el retiro paulatino de los mecheros, en la Amazonía.

Entre los convocados estuvo la Ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, quien explicó con una infografía que dos de los 424 mecheros existentes en la Amazonía han sido desmantelados, según un informe emitido por Petroecuador, en 2024.

La intención de arrobo de explicar lo que se ha hecho y lo que se hará desde la cartera de Estado, para cumplir con la sentencia que establece el retiro paulatino, hasta 2030, fue interrumpida a gritos por miembros de la organización indígena Huaoarani y las nueve niñas que, en 2021, denunciaron el caso mecheros y obtuvo una sentencia favorable.

Lee también: Deslizamientos en vía Cuenca- Molleturo, ¿cómo se contendrán?

Deslizamientos en vía Cuenca- Molleturo, ¿cómo se contendrán? Leer más

"Ya he escuchado mil veces esto, es una burla", gritó uno de los Huaorani que se dio cita en la Asamblea Nacional para comparecer. Las niñas denunciantes, por su parte, gritaron que la comparecencia de las autoridades sobre el caso era "una burla". Esto mientras la ministra de Energía y Minas se retiraba del pleno porque, a decir de ella, "no se prestaría para esto".

Arrobo, quien durante los primero minutos de su comparecencia interrumpida, dedicó unas palabras a las niñas denunciantes de la Amazonía: "Que hayan alzado la voz es importante, pero háganlo por convicción, no se dejen manipular".

Los Huaoranis critican a Ambiente: "No conocen el territorio, no hacen nada"

Un grupo Huaoranis demandó ante la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional la ausencia del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica en la Amazonía, y de las vicisitudes que persisten por la actividad petrolera en territorio.

Lee también: ¿Qué pasó en la Simón Bolívar? Lo que se sabe sobre el trágico accidente

"Necesitamos que Petroecuador se haga cargo de las organizaciones indígenas. Nos han abandonado. Vivimos en el bloque 61, en la zona de influencia, y la empresa petrolera no ha tomado cartas en el asunto. Vivimos la contaminación en el agua, en el aire", denunció María Cabuya, representante de la comunidad indígena Huaorani.

Bancadas legislativas no ceden en sus posiciones frente a reformas al COIP Leer más

Cabuya, quien desde el pódium de la Asamblea criticó la ausencia de la ministra de Ambiente, Sade Fritschi; y del ministro de Salud, Franklin Encalada, ante la Comisión en la que se abordó el caso Los Mecheros, señaló que las autoridades de Ambiente y Salud no conocen la realidad que vive la población indígena en la zona: "No hacen nada. Ni si quiera conocen territorio, como ni dónde vivimos. Hacen quedar mal al presidente".

La líder indígena abandonó el pódium para, a empujones, "sacar de la oficina" al viceministro de Ambiente para que acuda hasta la Amazonía a constatar los problemas que genera la actividad petrolera: "Yo mismo lo voy a llevar hasta afuera (de la Asamblea) para que hoy mismo viajen y vean lo que vivimos. Trabajen en territorio", gritó Cubaya.

Lo que exigen a las autoridades

Becas para ecuatorianos: Senescyt difunde programas Leer más

Leonela Moncayo, una joven que habita en la zona de influencia, exigió ante la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales respeto por la sentencia con la que la Corte Provincial dispuso eliminar 443 mecheros de la Amazonía ecuatoriana, de los cuales 210 estaban en la provincia de Sucumbíos, hasta 2021.

Lee también: La Defensoría del Pueblo indaga los efectos de la minería ilegal

Por favor, respeten la sentencia. No están contaminando, nos están matando. Cuanta gente no ha muerto con enfermedades. Desde que yo nací he tenido un mechero en mi casa. Después de la sentencia no los eliminaron, los taparon con un tubo en una estación que está rodeada de personas", denunció la joven, quien con carteles en mano hizo una simulación sobre cómo se vería la capital ecuatoriana si tuviera mecheros, al igual que en la Amazonía.

¿Quieres revisar más información de calidad? INGRESA AQUÍ