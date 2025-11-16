Consulta popular y referéndum: así operan veedores en recintos escolares de Quito

Melany Rojas, de 20 años, vivió desde la "primera línea" las votaciones en esta consulta popular y referéndum, convocada por el presidente Daniel Noboa. Se podría decir que se espera que actúe como "ojos y oídos" de Acción Democrática Nacional (ADN), en una de las mesas electorales del Instituto Nacional Mejía, en el centro de Quito.

"No soy militante de ADN", admitió Rojas, al ser entrevistada por EXPRESO. Amable, pero tajante respondió que se encuentra trabajando: "Más que velar porque gane una postura, un sí o no en la consulta popular, estoy aquí velando para que se haga patria este día, porque no haya fraude y se respete la voluntad ciudadana".

Melany hace control electoral. El "cuidado de los votos" suele estar a cargo de la militancia de los partidos o de personas que son contratadas para esta tarea, que consiste en vigilar y reportar todas las novedades de la jornada y al final de la misma, es decir sobre las 17:00, confirmar que todo sea transparente a la hora del registro de votos.

En un recorrido por tres colegios de Quito, este medio de comunicación únicamente encontró a veedores de ADN. Al menos ellos estaban identificados. En esta ocasión, como se sabe, el primer mandatario convocó a la consulta popular. Aunque otras organizaciones políticas, como Revolución Ciudadana y Unidad Popular se inscribieron para hacer campaña por el no, no se encontró a veedores de esa tendencia.

¿Cuál es el pago que reciben los veedores? Melany Rojas contó que por su jornada de trabajo recibirá 40 dólares. Empezó a las 06:15 y no tenía una hora prevista de salida. "Me iré cuando todo el proceso haya terminado, cuando se registren todos los votos". La joven quiteña estudia Contabilidad y Auditoría en la Universidad Central.

Otra historia de una veedora de ADN

En el Colegio Diez de Agosto, Rocío Colcha, comentó que llegó a las 06:30. "Ahorita estamos también ayudando a las personas de tercera edad, que no haya ningún problema". ¿Es delegada de ADN? "Así es". ¿Cuál es su misión? "Ahora estar pendientes para informar cuántas personas han sufragado a las 10:00, 12:00 y 14:00. No hemos tenido ninguna novedad". Rocío dijo no saber en cuántos recintos electorales del Ecuador estaban desplegados veedores de ADN. "Solo sé que este proceso se acaba a las 17:00. Nosotros observaremos cómo está todo. No sé a qué hora me iré", respondió. Ella aseguró ser militante del partido de Daniel Noboa. "Sí debe haber veedores de otros partidos, solo que no se dan a conocer".

Sobre otros veedores

Geovanni Atarihuana, presidente de Unidad Popular, confirmó a Diario, que su organización política sí ha desplegado a su militancia en diferentes recintos electorales. Señaló que su presencia será más numerosa para la hora del conteo de votos.

