Consulta popular y fake news: 5 noticias falsas de las votaciones del 16 de noviembre

Rumores, videos falsos y teorías sin sustento se multiplican en redes antes de la jornada electoral del 16 de noviembre.

A pocos días de la consulta popular del 16 de noviembre, las redes sociales se han convertido en terreno fértil para la desinformación. Videos manipulados, rumores sobre fraude electoral y supuestas investigaciones inexistentes circulan sin control, generando confusión entre los votantes.

Un estudio de la consultora Activa Research reveló que seis de cada diez ecuatorianos se topan con noticias falsas al menos una vez por semana. Los canales más frecuentes son WhatsApp, TikTok, Facebook. El fenómeno, aunque no nuevo, crece en periodos electorales y pone en riesgo la credibilidad institucional.

Video falso de Noboa reconociendo fraude

En TikTok se viralizó un video en el que el presidente Daniel Noboa supuestamente acepta un fraude en el proceso electoral e invita a votar “NO” en todas las preguntas.

El portal Ecuador Chequea verificó que el material no aparece en ninguna cuenta oficial del mandatario ni en las redes de la Presidencia. Además, el análisis con la herramienta DeepWare determinó que el clip tiene un 98 % de probabilidad de haber sido generado con inteligencia artificial, tratándose de una deepfake.

Falsa información sobre bases militares extranjeras

También circuló el rumor de que países como Colombia albergan siete bases estadounidenses. Este tema cobró relevancia debido a que una de las preguntas de la consulta popular plantea si los ciudadanos están de acuerdo con el regreso de bases militares extranjeras al territorio ecuatoriano.

El medio Lupa Media desmintió esta versión. Según el Ministerio de Defensa de Colombia, no existen bases de EE. UU. ni de otros países en su territorio. El Base Structure Report del Departamento de Defensa estadounidense solo registra una pequeña instalación de apoyo logístico, sin presencia militar permanente.

Investigación inexistente sobre cuentas falsas

Otro video viral en tik tok afirmaba que existía una investigación en curso sobre cuentas falsas que promovían el voto por el “Sí”. Sin embargo, no citaba fuentes ni documentos oficiales.

Tras una revisión de Ecuador Chequea, se confirmó que no hay registros en el CNE, el TCE ni en medios nacionales sobre ninguna investigación de este tipo. El contenido fue clasificado como falso y sin trazabilidad.

Es falso que Jorge Glas apoye el “Sí” a pocos días de la consulta

En redes sociales circula un video que muestra al exvicepresidente Jorge Glas, actualmente recluido en una cárcel de máxima seguridad, supuestamente levantando un cartel con la palabra “Sí”. Sin embargo, la grabación fue manipulada digitalmente.

El clip utiliza imágenes reales del traslado del exfuncionario, pero se añadieron de forma alterada el cartel y un gesto de aprobación. El contenido comenzó a difundirse en vísperas de la consulta popular y el referéndum, con la aparente intención de vincular políticamente a Glas con una postura a favor del “Sí”, algo que no ha sido confirmado por ninguna fuente oficial.

Falso que CEDATOS haya difundido un pronóstico que da el 67% al “No” en la consulta popular

En Facebook circula un video que, con lenguaje ofensivo, afirma que la encuestadora CEDATOS filtró resultados en los que el “No” ganaría la consulta popular con el 67%. No obstante, la empresa no ha emitido ningún reporte ni comunicado oficial con esas cifras.

El boletín de CEDATOS, publicado el 6 de noviembre de 2025, señala lo contrario: el “Sí” lidera con un 67,6 % de apoyo.

La verificación determina que el contenido es falso y forma parte de una campaña de desinformación previa a la consulta popular.

