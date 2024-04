Consulta popular: la jornada avanza con poca afluencia en Pusuquí y Pomasqui

La jornada electoral por la consulta popular y referéndum en recintos ubicados en Pusuquí y Pomasqui, en el norte de Quito, avanza con normalidad este 21 de abril de 2024.

En la Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo el proceso se inició a las 07:00. El capitán Gonzalo Cruz, a cargo de la seguridad militar en el recinto, mencionó que personal del Consejo Nacional Electoral (CNE) llegó desde las 06:00 para organizar los kits electorales mientras que los integrantes de las juntas receptoras del voto llegaron desde las 06:30.

Cruz señaló que desde las 07:10 empezaron a llegar los primeros votantes, con todas las juntas ya instaladas. En el lugar están habilitadas para sufragar 2300 personas en cinco juntas para hombres y seis para mujeres.

A Diana Ortega no le tomó más de dos minutos el proceso. Ingresó a las 08:30 y salió de inmediato. En el sector de Pusuquí no se registra congestión vehicular. Los autos circulan con normalidad en la avenida Manuel Córdova Galarza.

El ambiente en Pomasqui es más movido. En la zona hay tres recintos electorales por lo que se despegaron más efectivos militares y policiales.

Antes de las 09:00, en la Escuela Quiteño Libre, la afluencia de personas era mayor. Algunos votantes estaban confundidos porque no encontraban su junta. Fue el caso de Mariana, quien hacia fila para consultar en la mesa instalada por el CNE. "Siempre he votado en la misma y ahora resulta que me han cambiado. Yo no tengo teléfono para ver y me toca esperar", dice.

En la Escuela Quiteño Libre, la afluencia de personas era mayor. Angelo Chamba.

La fila para solicitar información no era muy extensa en el recinto. Unas 10 personas aguardaban. Allí esperaba la hermana Carmen Pazmiño que por primera vez iba a sufragar en el país. Durante mucho tiempo vivió en Colombia. En la mesa del CNE le dieron la información sobre a dónde debía dirigirse.

La hermana Carmen Pazmiño sufragó por primera vez en Ecuador. Angelo Chamba.

El capitán Jhonatan Noroña señaló que hasta el momento la jornada se desarrolla sin novedades. Debido a que hay tres recintos en la zona se desplegaron 15 efectivos militares y dos de fuerzas de reacción, en las cuales hay alrededor de 80 miembros.

En la acera de la institución se colocaron al menos 10 comerciantes que ofertaban cuy, hornado, papas con librillo. El tránsito en el lugar fluía con normalidad.

