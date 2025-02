La Constituyente de Daniel Noboa, aún sin modelo claro del país al que apunta

La intención de Daniel Noboa de reformar la Constitución por partes puede terminar en un cambio más amplio: una asamblea constituyente.

El ministro de Gobierno, José De La Gasca, ya ha dicho que ese es el camino y, en sus propias palabras, que la actual es una Constitución decadente.

Pero no es solo De La Gasca quien ha planteado ese camino. El mismo Noboa ha dicho que esa posibilidad está en análisis. El pasado 23 de diciembre, el ahora presidente-candidato dijo que son necesarios cambios profundos en la Constitución. “Tiene que haber reformas constitucionales. Hemos analizado varios caminos. Uno puede ser la reforma vía Asamblea”.

Pero él mismo es consciente de que a menos que cuente con una nueva mayoría en el Legislativo, eso será imposible. Entonces, el otro camino es la asamblea constituyente.

Ahora la situación está un poco más clara. Para De La Gasca, la actual Constitución no responde al Ecuador actual. “Ese es el camino. La Constitución decadente que tenemos, la forma de estar compuesto el Estado como tal, ya no aguanta, no resiste”, expresó el pasado 1 de febrero.

Entonces habló de lo que debería cambiar. “Hay tantas cosas por cambiar. Sobre todo en materia de justicia y cómo se escoge a las autoridades de control”. Esa visión ha sido refrendada en los proyectos de reformas que ha planteado Noboa, como los cambios para el regreso de las bases militares extranjeras y ahora para el fortalecimiento de la prisión preventiva.

En la consulta popular de abril de 2024 también incluyó preguntas sobre la creación de judicaturas especializadas en materia constitucional y la extradición de ecuatorianos. También hubo dos preguntas que no pasaron: el trabajo por horas y el reconocimiento del arbitraje internacional para solucionar controversias en materia de inversión o comercial.

¿Hay pistas de lo que piensa Noboa como un nuevo modelo de país?

La politóloga Selene López considera que sí hay un modelo de Estado en la visión de Noboa, pero no lo considera como algo nuevo. “Hay un modelo de país que Noboa representa. Es un modelo, por ejemplo, alineado con un solo polo en política exterior. En lo interno no ha mostrado un interés en fortalecer el Estado, como en salud o educación”, dice.

Con esto, López explica que se trata de un modelo que es una combinación entre un Estado pequeño y lo que en sociología se conoce como una captura empresarial del Estado. Es decir, una especie de continuación de lo que pasaba con el expresidente Guillermo Lasso.

¿Cuál es el sentido de una Constitución?

Pero para el jurista y catedrático universitario, Miguel Molina, una Constitución se plantea como un pacto para construir el futuro. Explica que tiene dos partes: la orgánica, que es la que organiza el Estado, y la dogmática, que tiene que ver con los derechos fundamentales.

“Hemos confundido programa de gobierno con Constitución. La Constitución no debe expresar la visión de un presidente o una organización política”, advierte Molina, quien añade que existe la idea de que una nueva Constitución solucionará los problemas del país, pero esta práctica solamente ha servido para “beneficiar al proyecto político de alguien”.

En toda su historia, Ecuador ya ha tenido 20 Constituciones. La actual, según Molina, es una de las que más ha durado. Por eso plantea que no hay limitantes en la Constitución para los cambios que quiere hacer Noboa. Y, en caso de apuntar a temas que requieren modificación como la misma existencia del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), las modificaciones pueden hacerse con reformas.

Sin embargo, para López, no está clara la razón de impulsar una constituyente para el modelo de Estado de Noboa. Considera que es un mecanismo que le permitirá controlar el tiempo político y marcar la agenda. En ese escenario, no ve una constituyente que apunte a un gran cambio en el país.

