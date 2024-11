Consejeros del CNE seguirán en el cargo pese a estar próximos a concluir su periodo

La Procuraduría General del Estado ratificó el criterio que establece que los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) continuarán en sus funciones hasta que sean legalmente reemplazados, a pesar de que su periodo de seis años finaliza el 20 de noviembre de 2024.

La Procuraduría indicó que la medida se adopta debido a que el proceso de selección de los nuevos consejeros aún no ha concluido, lo que podría interrumpir las actividades del CNE y afectar el calendario electoral para las elecciones de 2025. También subrayó que la decisión se fundamenta en el artículo 105 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público, que establece excepciones cuando los puestos vacantes no tienen reemplazo o el proceso de selección no ha sido concluido oportunamente.

Los suplentes del CNE reclaman la titularidad

Las autoridades del CNE fueron designadas en noviembre de 2018 para un periodo de seis años, que concluirá el 20 de noviembre de 2024. Sin embargo, la renovación de los consejeros debía haberse llevado a cabo con antelación, pero el proceso de selección ha sufrido retrasos debido a dificultades en el concurso organizado por el CPCCS.

En este contexto, los consejeros suplentes han solicitado asumir los cargos de los vocales principales, argumentando que Diana Atamaint, Enrique Pita, José Cabrera y Esthela Acero concluirán su mandato en los próximos días. La vocal suplente María Cristina Kronfle, junto a otros consejeros reemplazantes, Mónica Noriega y José Merino, han enfatizado que deben asumir como titulares, ya que fueron posesionados en febrero de 2019, después de los consejeros principales.

