Se les agota la paciencia. Tras la publicación de una investigación de EXPRESO que devela las irregularidades que existen en la adquisición y uso de radares en el país, las asociaciones de transportistas prevén reunirse a puerta cerrada para analizar el tema; pero a la par esperan que el Gobierno, a través de sus instituciones, audite los equipos que, a decir de ellos, lo único que han hecho y hacen con su uso es “meternos la mano al bolsillo para robarnos”.

Es el criterio de inconformidad y rechazo de Napoleón Cabrera, procurador común de la Transportación Ecuatoriana y presidente de la Federación de Transporte Liviano Mixto y Mediano del Ecuador, quien declaró a este Diario que, hoy por hoy, los transportistas son víctimas de dos tipos de delincuencia: “la común, cuando los conductores son asaltados por criminales, y la formal, a través de estos radares. Estos equipos deben ser dados de baja”.

Napoleón anunció que “si el Gobierno no hace nada”, tomarán medidas radicales. “Vamos a paralizar actividades, vamos a decirles ‘basta’ a estos señores”.

La investigación que exige Cabrera se suma a la toma de acciones “urgentes” que Abel Gómez, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros, considera que deben ejecutarse, hasta que el uso de los fotorradares ofrezca garantías.

“La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) debe detener de oficio la emisión de nuevas multas, como medida cautelar urgente. Hasta eso, deben investigar la compra e instalación de estos radares”, expresó Gómez, quien recalcó que pese a no estar en contra del uso de los radares en el país, considera que estos tienen un objetivo distinto. “Los están utilizando como una medida recaudatoria, perjudicando el bolsillo del ciudadano. Olvidan que este sistema es un método preventivo para bajar la accidentalidad y ayudar a la seguridad vial”.

Criterio que comparte Pablo, taxista informal, al referirse al uso de radares en Guayaquil: “Los radares son una nueva manera de hacer negocio. No están siendo utilizados para prevenir accidentes, sino para sancionar y quitarnos plata”. Y añadió que la autoridad de tránsito debería suspender el uso de radares y “buscar otra forma de regular el tránsito”.

Los radares no están bien calibrados, es terrible. Me han multado en varias ocasiones pese a que voy a la velocidad que dicen que debo ir. Su uso no es eficiente

