Concurso para la CNJ: expertos calificarán los últimos 30 puntos

El penalista y docente universitario Juan Pablo Albán es uno de los primeros en abandonar el Comité de Expertos que da soporte al concurso para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

“He declinado mi participación considerando que el apuro con que se está conduciendo el proceso puede comprometer garantías tan esenciales para la legitimidad de una elección de este tipo como la transparencia”, indicó Albán.

El Consejo de la Judicatura, con el voto de Mario Godoy, Solanda Goyes, Yolanda Yupangui y Merk Banavídez, conformó la tarde del pasado lunes 29 de julio los 16 tribunales para calificar la fase de méritos.

Albán fue designado en el tribunal de recalificación de la prueba escrita para los que aspiran a integrar la Sala Penal.

EXPRESO ya contó que durante la sesión extraordinaria en la que se conformaron los tribunales, se suspendió la transmisión en vivo por más de 50 minutos, tiempo en el que los vocales de la Judicatura expresaron sus razones y oposiciones para incluir o apartar de los tribunales a ciertos profesionales. Lo hicieron fuera de cámara, por lo que ese día no se conoció si se debatieron argumentos técnicos o afinidades personales.

Pamela Aguirre Castro, docente universitaria y constitucionalista, aún no sabe si participará en el tribunal de recalificación de la prueba práctica. ¿La razón? Su agenda y un posible viaje al extranjero, dijo.

Su nombre, el de Albán y el de la ex fiscal general Mariana Yépez fueron los más objetados por el vocal Merk Banavídez. Él dijo a este Diario que se referiría sobre este tema hoy en una entrevista.

Otros miembros de los tribunales, como Galo Larco (Civil), Paúl Córdova (Contencioso Administrativo) o Ximena Ron Erráez (Contencioso Tributario) han mantenido su participación.

Para Jorge Luis Mazón, miembro de Juristas por la Democracia (Jurdem), el Consejo de la Judicatura debe aplicar todos sus esfuerzos para evitar la discrecionalidad en la última prueba, en la que se otorgarán 30 puntos y que puede cambiar todas las posiciones.

“Esperemos que los políticos entiendan de una vez el tremendo daño que le hacen al país cuando meten sus manos a la justicia, algo que ha pasado desde que tengo memoria”.

Sostiene que este concurso es trascendental porque hay claros indicios de la penetración del crimen organizado entre operadores de justicia: jueces, fiscales y funcionarios judiciales.

“Lo que esperamos es que esta última etapa del concurso la hagan con transparencia y no haya manipulaciones. Esperemos que no se use la prueba oral para intentar beneficiar a los que no lo merecen”.

La Escuela de la Función Judicial remitió el informe con las calificaciones de los 68 aspirantes que se presentaron a la prueba escrita. La media de las calificaciones obtenidas fue de 14,8 puntos sobre 20.

Quien logró el mayor puntaje fue Daniel Gallegos Herrera. Él se postula para la sala de lo Contencioso Administrativo (ver infografía). Mercedes Caicedo, conjueza penal de la Corte Nacional, obtuvo la segunda mejor calificación. Ella en la fase de méritos también obtuvo un alto puntaje. Así avanza el concurso para la Corte Nacional.

Rol. En este concurso se elegirán 10 jueces y 15 conjueces para Civil, Familia, Penal y Contencioso Administrativo y Tributario.

Nuevo director de Talento Humano

Luego de que se hizo pública la investigación por concusión en contra de cinco funcionarios y exfuncionarios de la Judicatura, el organismo separó a la directora de Talento Humano y en su lugar nombró a Vladimir Andocilla Rojas, quien era asesor de Solanda Goyes y es un reconocido activista político vinculado con Unidad Popular.

La Dirección de Talento Humano, la Dirección General y el Pleno son los responsables de llevar adelante el concurso para elegir 10 jueces y 15 conjueces de la CNJ. Otras áreas que apoyan son Tecnología y Escuela de la Función Judicial.

